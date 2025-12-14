Мохамед бин Салман с грандиозна оферта към Испания

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман готви неустоима оферта да купи испанския футболен отбор Барселона на стойност 10 милиарда евро и с това ще сложи край на финансовата криза в тима.

Това съобщи журналистът от El Chiringuito Франсоа Гаярдо на страницата си в социалната мрежа X.

Пречка за сделката са членовете на клуба - феновете, известни като "сосиос" (socios).

Клубът е колективно собственост на своите членове, които контролират изборите и управлението му.

Както подчертава порталът Goal, Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия потенциално може да инвестира в отделно търговско подразделение на Барселона.

Подчертава се, че в момента отборът е с дълг от 2,5 милиарда евро.

