Исторически пробив в Париж! Български гигант изненада Франция, инвестиция за стотици милиони
Румен Радев участва в двудневната Международна среща на върха по космическите въпроси
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Румен Радев участва в двудневната Международна среща на върха по космическите въпроси
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