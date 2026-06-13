Сделка за 111 млрд. долара получи зелена светлина

Министерството на правосъдието на САЩ одобри без условия придобиването на "Уорнър Брос Дискавъри" (Warner Bros. Discovery) от "Парамаунт" (Paramount), след като стигна до заключението, че сделката няма да навреди на конкуренцията и на потребителите в секторите на телевизията, стрийминга и филмовата индустрия, предадоха ДПА, Ройтерс и БТА.

Въпреки решението на федералните власти проверките по сделката продължават в няколко американски щата, както и в други юрисдикции, включително в Европа.

Сделката е на стойност около 111 млрд. долара (близо 96 млрд. евро). "Парамаунт", зад която стои семейството на софтуерния предприемач Лари Елисън, надделя в наддаването срещу "Нетфликс" (Netflix), която първоначално беше постигнала споразумение за придобиване на стрийминг и студийния бизнес на "Уорнър Брос".

В края на февруари "Парамаунт" и "Уорнър Брос Дискавъри" подписаха окончателното споразумение, а през април то получи одобрение и от акционерите.

Според информация на Блумбърг десет американски щата, водени от Калифорния, продължават да разглеждат сделката и може да заведат съдебен иск още този месец.

Сделката предизвика и политически реакции. Критиците на президента Доналд Тръмп изразяват опасения, че новинарският канал Си Ен Ен може да загуби редакционната си независимост под контрола на "Парамаунт". Тръмп нееднократно е критикувал медията заради нейното отразяване и е заявявал, че смяната на собствеността е от особено значение за него.

"Парамаунт" се ръководи от филмовия продуцент Дейвид Елисън, син на Лари Елисън. С придобиването компанията цели да засили позициите си в Холивуд и да се превърне в един от водещите играчи в сектора.

Към активите на "Уорнър Брос Дискавъри" принадлежат филмовото студио "Уорнър Брос", "Ди Си Комикс" (DC Comics) с герои като Супермен и Батман, поредицата "Хари Потър", както и стрийминг платформата "Ейч Би Оу Макс" (HBO Max), пише dir.bg.





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