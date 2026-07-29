Европа готви тежък удар по колите. Сериозна промяна

Поколение след поколение автомобилите стават все по-дълги. Според скорошно проучване на Европейската федерация за транспорт и околна среда, този непрекъснат растеж може да има последици за местата за паркиране, както и за безопасността на движението по пътищата в Европа.

Нарастващата дължина на автомобилите може да се превърне в проблем основно в големите градове. От години насам тенденцията на автомобилния пазар е превозните средства да стават все по-големи и внушителни. Това явление се дължи предимно на SUV-тата, които вече от доста време заливат улиците ни. Но и всички автомобили като цяло стават все по-дълги.

Така например отявлено градско возило, като новото Renault Twingo E-Tech е дълго близо 3.80 метра, докато първото поколение на модела, пуснато на пазара през 1993 година, достигаше максимум от 3.43 метра. Освен това някои по-нови модели, освен гореспоменатите кросоувъри, вече надвишават 5 метра дължина в сегменти, които преди това са оставали под този критичен размер, като например BMW Серия 5 (5.06 метра). Този скок в растежа може да се превърне в проблем на тесни пътища или на паркинги. Според проучване, проведено от Европейската федерация за транспорт и околна среда (T&E), големите градове биха могли да загубят до няколко хиляди паркоместа до 2040 година и то само заради удължаването на автомобилите.

Мари Шерон, временен директор на T&E, обяснява, че „в продължение на години производителите на автомобили са давали приоритет на най-печелившите модели, често по-дълги и по-широки “, което е довело до „нарастващ натиск върху общественото пространство и нови проблеми с безопасността “. Според това проучване средната дължина на новите превозни средства, продавани на европейския пазар, се е увеличавала средно с 1.2 см годишно от 2000 година насам, докато широчината им е нараствала с 0.5 см годишно.

Според експертите това неминуемо ще доведе до сложни ситуации по пътищата, проектирани преди десетилетия, въз основа на превозните средства от онази епоха. За да се справи с тази тенденция, T&E призовава за политическа намеса, насочена към връщане към средните размери на новите превозни средства през 2015 година.

Европейската неправителствена организация също така прогнозира, че постоянното увеличаване на дължината на превозните средства може да има пагубни последици върху броя на смъртните случаи по пътищата, регистрирани всяка година. Ако тази тенденция продължи, годишно биха могли да бъдат регистрирани допълнителни 400 смъртни случая сред „ уязвимите участници в движението “ (пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти и др.). Това би представлявало приблизително 2500 смъртни случая за четиринадесет години за възрастни и 79 за деца в Европа. Трябва да се отбележи обаче, че тази прогноза не се основава единствено на дължината на автомобила, тъй като тя взема предвид и теглото му, което също се увеличава.

„Законите на физиката са неоспорими: колкото по-големи и по-тежки са автомобилите, толкова по-силни и опасни са сблъсъците, особено за децата и пешеходците. Трябва да действаме, за да обърнем тази тенденция и да защитим участниците в движението “, предупреждава Клеман Дроняр Ландре, ръководител на организацията „Чисти градове“ във Франция. Това заключение произлиза от друго проучване на T&E, проведено през 2025 година, което подчерта опасността, породена от постоянното увеличаване на височината на капаците на автомобилите.



