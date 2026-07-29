Vivacom развива лидерите на бъдещето чрез програмата Lead to Impact

Vivacom продължава последователно да инвестира в развитието на своите лидери с програмата Lead to Impact – специално създадена обучителна инициатива за средния и висшия мениджмънт в компанията. Програмата е част от стратегията на телекома за изграждане на силна лидерска култура и устойчиви екипи.

През 2026 г. в програмата участват над 220 ръководители, които развиват ключови компетенции в две стратегически области – управление на таланти и управление на промяната. Обученията са базирани на бизнес симулации, практически казуси и реални управленски ситуации, които помагат на участниците да усъвършенстват уменията си за вземане на решения, ангажиране на екипи и постигане на устойчиви бизнес резултати.

Първият модул, „Развитие на таланти в екипа“, поставя фокус върху връзката между служителското изживяване, ангажираността на хората и успеха на организацията. Чрез интерактивни симулации участниците работят по теми като привличане, развитие и задържане на таланти, както и стратегическо планиране на човешкия капитал.

Вторият модул, „Управление на промяната“, цели развитие на способността на лидерите да комуникират ефективно, да изграждат доверие и да подкрепят екипите си в условия на промяна.

„Мениджърите днес не просто трябва да постигат резултати – те трябва да умеят да водят хора през промяна, да създават доверие и да развиват талантите в своите екипи. Затова инвестираме в програми, които дават практически инструменти за реални управленски ситуации“, коментира Малина Чавдарова, главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

Чрез Lead to Impact Vivacom затвърждава ангажимента си към развитието на лидерите като ключов фактор за създаването на мотивираща работна среда, висока ангажираност и устойчив растеж на компанията.