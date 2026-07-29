Рокада във втория онлайн рунд на Vivacom GAME ON 2026

Вторият онлайн рунд на Vivacom GAME ON 2026 започна с неочаквана рокада в единия отбор. Kriskata е извън страната, а мястото му като почетен капитан зае шампионът от Vivacom GAME ON 2025 ShadowHex. Заедно със ShadowFox той се впусна в поредната GIGA битка срещу Christofer White и неговия нов съотборник VasieBee - първата дама, която се включва официално в отборите от турнира.

След представянето на новите попълнения към двата отбора зрителите се включиха в специалния сегмент с мобилната игра „Кало Змея: Гръм & Run“. По време на него бяха отличени най-добре представилите се играчи, а според резултатите им GIGA BITS бяха разпределени между двата отбора. Така феновете отново се превърнаха в ключов фактор за развитието на общото класиране в турнира.

След това дойде време за същинските сблъсъци. Двата отбора премериха сили в Rocket League, GTA и FIFA. А феновете отново станаха част от развитието на шампионата чрез мобилната игра „Кало Змея: Гръм & Run“ – специално разработената мобилна игра за най-мащабния и зрелищен сезон на турнира досега. Само седмица след официалния си дебют мобилната игра достигна първо място в класациите за безплатни игри в България, a месец по-късно продължава да държи челни позиции. Събраните от тях точки бяха преобразувани в GIGA BITS и допринесоха за крайното класиране след втория онлайн рунд.

Първите три места в Топ 100 на играчите бяха безапелационно окупирани от фенове на Christofer White, което му донесе допълнителните 250 точки. Отборът на Криската пък успя да надделее в трите игри от втория стрийм, благодарение на усилията на почетния капитан ShadowHex, който донесе също 250 точки на своя отбор. Това обаче не е достатъчно, за да изведе отбора си на първо място в класирането и в момента #teamChristoferWhite води със 735 точки срещу 435 точки за #teamKriskata.

Паралелно с онлайн турнира, в YouTube канала на Vivacom излезе и четвъртият епизод от поредицата Vivacom GAME ON 2026. Той продължава историята на супергероите и разкрива какво се случва извън гейминг арената, докато капитаните и техните съотборници се подготвят за следващите предизвикателства в битката за титлата Fiber Champ. В четвъртия епизод на гейминг сериала Kriskata и Christofer White се изправиха пред ново предизвикателство - битка за бързина! Първо двамата трябваше да построят свое превозно средство и да се състезават с него, а победителят спечели важно предимство за гейминг рунда. След това битката се пренесе на Logitech G рейсинг симулатора, където всяка секунда беше от значение. Всяка победа носи ценни точки в общото класиране на Vivacom GAME ON 2026, а битката става все по-оспорвана.

Vivacom GAME ON 2026 е най-мащабният и зрелищен сезон досега, който пренася феновете в супергеройска вселена. Гейминг турнирът продължава с още два онлайн рунда, в които двата отбора ще се борят за ценни GIGA BITS преди големия финал на 17 октомври в Joy Station. Там феновете ще могат да се срещнат с любимите си геймъри, да участват в игри и активности на партньорските щандове и да станат свидетели на развръзката в битката за титлата Fiber Champ.

Повече информация за турнира, актуалното класиране и предстоящите GIGA битки можете да откриете на сайта на Vivacom.