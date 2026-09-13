Ето кои са големите победители в нощния турнир по плажен волейбол на Нестле за Живей Активно - Лято 2024

42-ма състезатели и активна публика се събраха на плаж „Аспарухово“ във Варна, доказвайки че високите температури не са пречка за феновете на движени...