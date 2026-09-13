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Ето кои са големите победители в нощния турнир по плажен волейбол на Нестле за Живей Активно - Лято  2024

Ето кои са големите победители в нощния турнир по плажен волейбол на Нестле за Живей Активно - Лято  2024

42-ма състезатели и активна публика се събраха на плаж „Аспарухово“ във Варна,  доказвайки че високите температури не са пречка за феновете на движени...

29 юли | 17:04
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