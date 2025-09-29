5 сили в новия парламент на Молдова. Какви са шансовете за коалиция

Парламентарните избори в Молдова очертаха

фрагментиран политически пейзаж.

Според частичните предварителни резултати пет политически субекта – три партии и две коалиции – преминават изборния праг и ще изпратят депутати в 101-местния парламент. Никой обаче не достига до самостоятелно мнозинство, което прави преговорите за коалиционно управление неизбежни.

Проевропейската ПДС води, но няма мнозинство

При обработени 94 процента от протоколите проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС), основана от президентката Мая Санду, събира 47,4 процента от гласовете. Управляващата досега партия е начело и при вота в чужбина, където окончателното преброяване продължава в някои секции заради часовите разлики – гласуването в САЩ и Канада приключва в понеделник в 7:00 ч. молдовско време.

ПДС обещава членство на страната в ЕС до 2030 г., но без самостоятелно мнозинство ще трябва да търси партньори или да премине в опозиция, както предупреди нейният лидер и досегашен председател на парламента Игор Гросу.

Проруският Патриотичен блок – силна втора сила

На второ място е опозиционният Патриотичен блок, който обединява четири проруски партии и получава близо 26 процента от гласовете. Коалицията вече организира протест пред сградата на Централната избирателна комисия, оспорвайки резултатите и създавайки допълнително напрежение около възможните преговори за бъдещо управление.

Новите играчи

На трета позиция се нарежда блокът „Алтернатива“, в който участват кметът на Кишинев Йон Чебан, бившият министър-председател Йон Кику, бившият главен прокурор и кандидат за президент Александър Стояногло и бившият президентски съветник Марк Ткачук. Тази коалиция получава около 8,5 процента от гласовете.

„Нашата партия“ на Ренато Усатъй заема четвъртото място с 6,2 процента, като изпреварва партия „Демокрация вкъщи“, която остава пета с 5,6 процента. Последната се застъпва за обединение на Молдова с Румъния и така добавя специфичен акцент в бъдещите политически преговори.

Избирателна активност и международен контекст

Избирателната активност достигна 52,11 процента, съобщи ЦИК. За тези избори бяха отворени 1973 секции в страната и 301 секции в 41 държави по света. За да излъчат депутати, партиите трябваше да прескочат 5-процентната бариера, а коалициите – 7 процента. Независимите кандидати, които бяха четирима, се нуждаеха от над 2 процента, но никой от тях не успя.

Вотът се проведе в решаващ момент за Молдова – страна кандидат за членство в ЕС, която се намира в непосредствена близост до войната в Украйна и според молдовските власти е обект на постоянен натиск и хибридни атаки от Русия. Москва отрича да се меси във вътрешните работи и обвинява Кишинев в антируска истерия, целяща спечелване на изборите.

Перспективи за управление

Липсата на самостоятелно мнозинство означава, че ПДС ще трябва да търси съюзници. Потенциалните варианти включват сложни разговори с новите центристки формации като „Алтернатива“ или дори с партии, имали в миналото проруски позиции. Без подобна коалиция европейският курс, обещан от президента Санду, може да се забави, а страната да остане в продължителен период на политическа несигурност.

