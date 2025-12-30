Кошмар в Мраморно море! Два танкера се сблъскаха

В района на Флория в Истанбул бе обявена тревога, когато два танкера под флага на Азербайджан и Турция подадоха сигнал за бедствие. Инцидентът се е случил в открито море край Бакъркьой, като компетентните органи незабавно са мобилизирали спасителни екипи, предава Anadolu Ajansı.

Според съобщение на турското министерство на транспорта и инфраструктурата, двата танкера "са се сблъскали, докато са били закотвени в района на Киучукчекмедже, посочва Фокус. Става въпрос за танкера KALBAJAR с дължина 141 метра и ALATEPE с дължина 115 метра“. Както се посочва в съобщението, поради близостта на корабите до брега и съобщението за сблъсък между тях, на мястото незабавно са били изпратени спасителни екипи, както и влекач, които са подчинени на Главната дирекция за безопасност на бреговете.

До момента не е получена информация за ранени или разлив на нефт, а компетентните служби продължават да следят ситуацията и да разследват обстоятелствата, при които е настъпил инцидентът.

