Тежък инцидент под Седемте рилски езера

Сноубордистка е с тежка черепно-мозъчна травма след инцидент на писта в района на Рилските езера, съобщиха от Планинска спасителна служба към Българския Червен кръст.

По информация на спасителите момичето е получило силен удар в главата, като състоянието й е наложило спешна въздушна евакуация. На място е бил изпратен медицински хеликоптер, който е транспортирал пострадалата до лечебно заведение.

„Имаше много тежък случай на писта. Момиче получи тежък удар в главата и беше транспортирано с медицински хеликоптер“, уточниха от ПСС, като потвърдиха, че става дума за черепно-мозъчна травма.

Условията създават фалшиво усещане за сигурност

Инцидентът се случва на фона на сравнително добри условия за туризъм в планините. От Планинската спасителна служба посочват, че всички съоръжения в курортите работят нормално, което често създава усещане за безопасност сред любителите на зимните спортове.

В същото време по високите части на планините има умерени ветрове, а температурите остават относително високи за сезона. Времето е облачно, което допълнително може да затрудни видимостта и ориентацията по пистите.

Прогноза и рискове във високото

Според данните на Национален институт по метеорология и хидрология максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Тези условия увеличават риска от по-твърда и неравна снежна настилка, което повишава опасността от тежки падания.

Спасителите отново призовават за повишено внимание, носене на защитна екипировка и съобразяване със собствените умения, тъй като дори при привидно добри условия инцидентите в планината могат да бъдат с изключително тежки последици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com