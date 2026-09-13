Сушата удари Чудо на България. Голяма тревога
Спадна нивото на Седемте рилски езера
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Спадна нивото на Седемте рилски езера
Бялото братство посреща днес Космическата нова година
Мярката влиза в сила от 6 юли и цели да ограничи нерегламентирания превоз на туристи по горския път
Сноубордистка е с тежка черепно-мозъчна травма
Медицински хеликоптер спаси сноубордистка с травма на главата
По първоначална информация детето е около 10 години
Днес условията за туризъм в планините са лоши
Подготовката и екипировката са от изключителна важност, предупреждават планински спасители
Планински спасител призова всички да тръгват към планината добре екипирани
Нека ми напомня, че времето ни на тази земя е кратко, пише тя
Все още не се е образувала снежна покривка
Една от най-впечатляващите природни забележителности на Балканския полуостров
Трябва да се ограничи присъствието на туристи в най-застрашените зони, смятат учени
Изключение се прави за линейки, пожарни, горска техника
Машината сериозно притесни туристите
Първите три трасета ще заработят на 6 август, правят и за ендуро и крос кънтри Велопарк изгражда в Рила планина Община Сапарева баня. Проектът засега...
София. Сдружение „Зелени инициативи" започва национална кампания за включването на Седемте рилски езера в Списъка на световното културно и природно на...
София. И туристите, и експертите от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) знаят, че проблем, свързан със замърсяването на района около и в...