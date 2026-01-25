Първи подробности за инцидента под Седемте рилски езера

Бях дежурен и ни съобщиха, че момиче – сноубордист, е паднало при един от скоковете на пистата и е в тежко състояние. Моментално се отправихме към мястото. Обезопасихме района и пристъпихме към оказване на първа помощ. Това разказа ръководителят на планинските спасители Мартин Джокин, цитиран от "Фокус" по повод инцидента край Седемте рилски езера.

По думите му когато са стигнали до пострадалата, тя е била в частично съзнание – с отворени очи, но напълно неконтактна. "Не разбираше какво ѝ се говори, не можеше да се движи нормално и не можеше да говори“, допълни Джокин.

Както стана ясно, сноубордистка е с тежка черепно-мозъчна травма след инцидент на писта в района на Рилските езера. На място е бил изпратен медицински хеликоптер, който е транспортирал пострадалата до лечебно заведение.

