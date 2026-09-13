Първи подробности за инцидента под Седемте рилски езера
Сноубордистка е с тежка черепно-мозъчна травма
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Сноубордистка е с тежка черепно-мозъчна травма
Райън Уединг е бивш олимпийски сноубордист
Тервел Замфиров триумфира на зимните студентски игри в Торино
Доста инциденти е имало днес по пистите в Банско, оплакват се спасители
Акцията беше подновена тази сутрин, след четири дни прекъсване
Без резултат завърши и днешната акция по издирване на изчезналия в неделя сноубордист
Мобилното устройство е засечено под лавина
Засега търсенето е без резултат, казаха спасителите
Това признаха планинските спасители
Fibank (Първа инвестиционна банка), генерален спонсор на Българската федерация по ски (БФСки) и Българския олимпийски комитет (БОК), награди днес сноу...
Спасителите на турския сноубордист Алпер Боскурт бяха наградени с 10 000 лева, осигурени от ЗК "Лев Инс". На 24 януари 31-годишният турист пострада се...
Банско. Успешно приключи зрелищната акция по спасяването на сноубордиста, който вчера се заклещи в улеите към хижа „Демяница" в Пирин планина. Днес сп...
Банско. Чужденец влезе да се спуска със сноуборд в улеите към хижа „Демяница" в Пирин планина, над местността Караманица, но не успя да се измъкне сам...
Банско. Сноубордист се е заклещил в скали край Банско. Това съобщи кметът на града Георги Икономов пред "Фокус". И уточни, че в момента се провежда оп...
В много лоши метеорологични условия се проведоха Световните серии по сноуборд за деца и младежи в Пампорово Пампорово. От 30-ти януари до 1-ви февруа...
Благоевград. Пореден инцидент в Пирин планина с изгубил се турист. За щастие чужденецът е намерен невредим от планинските спасители в местността Ечмищ...
Благоевград. Млад сноубордист от Турция пострада тежко в Пирин планина над курорта Банско. Чужденецът, любител на екстремния спорт, карал сноуборд във...