Крими

Заловиха един от най-опасните престъпници в света

Райън Уединг е бивш олимпийски сноубордист

Заловиха един от най-опасните престъпници в света
24 яну 26 | 18:15
884
Мира Иванова

Бившият олимпийски сноубордист Райън Уединг, посочен като един от 10-те най-издирвани престъпници на ФБР, е задържан в Мексико, потвърдиха американските власти. Арестът беше обявен от главния прокурор Памела Бонди и директора на ФБР Каш Пател в социалната платформа "Екс".

Уединг, канадски гражданин, е обвинен в ръководене на транснационална мрежа за трафик на наркотици, като се предполага, че е поръчал множество убийства, за да защити и разшири операциите си., преза

Властите са предложили награда от 15 милиона долара за информация, водеща до ареста и осъждането на 44-годишния мъж.

„Уединг е транспортиран до Съединените щати, където ще се изправи пред съда“, написа Бонди.

Според Пател бившият сноубордист се е укривал в Мексико повече от десетилетие. Твърди се, че неговата организация е транспортирала стотици килограми кокаин от Колумбия през Мексико до САЩ и Канада.

Уединг се състезаваше за Канада в алпийския сноуборд на Зимните олимпийски игри през 2002 г. в Солт Лейк Сити, завършвайки на 24-то място в паралелния гигантски слалом.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Крими
Още от Крими
Коментирай
2 Коментара
Debo
преди 31 минути

Как увeличиx размера на пeниca си с 5 см за месяц?! Оказва се, че е лесно и безoпacно, пpочeтeте сами:---- https://acortar.link/taina

Откажи
Debo
преди 30 минути

Как увeличиx размера на пeниca си с 5 см за месяц?! Оказва се, че е лесно и безoпacно, пpочeтeте сами:---- https://lnk.ink/taina

Откажи