Майката на Ники: Откъде знаят, че това е той?

"Още на 10 февруари аз се обадих да питам кога мога да отида и да разпозная сина си. Беше ми казано, че до края на деня ще ми се обадят и това не се случи. Адвокатката ми звъни всеки ден да търси информация и такава няма, затова поех нещата в свои ръце и в петък отидох във Враца. Намерих съдебния лекар и говорих с него". Това сподели в сутрешния блок на NOVA Ралица Асенова, майката на 22-годишният Ники, който бе убит край Околчица. Тя заяви, че никой от близките не е разпознал детето си.

"Попитах как знаят, че това е детето ми. Той каза, че личната му карта е в него. Има забрана от наблюдаващия прокурор да ми бъде показано тялото на сина ми. Търсих и него, за да ми отговори на искане за освобождаване на тялото на детето ми. От там ми беше казано, че мога да го замърся. Казах да ме облекат в стерилни дрехи, да дойдат свидетели и да гледат. Не бях допусната. Отидох с бащата на Сашо. Него също не го допускат. За мен цялото нещо е очевидно. Една-единсвена версия се лансира от ден едно. Ние сме потърпевши лица на това дело. Аз имам права да получавам информация и законово право да видя сина си. Имам законово право да получавам информация за разследването. Тя бива обществено, медийно достояние, но внимателно подбрана за една-единствена версия.

Нали имаме официална версия? Защо не можем да видим децата си. Искаме да знаем кой е този, който е отговорен за това медийно и в парламента, пускане на информация по една версия за очернянето на тези хора. Това са жертви. Защо не се изнася информация на свидетели, които не отговарят на тази версия. Самата аз съм такъв свидетел", каза тя.

Ралица споделя, че за нея категорично става въпрос за убийство.

"Каква е тая аутопсия? Какво се прави с тези тела? За месец не се свърши тая аутопсия, не се взеха всички данни ли? Какво ще замърсим? До сега нямате ли всички доказателства?

Нали имаме официална версия. Въпреки, че имаме пълни права и сме поставили искания, на нас ни се отказва информация", обясни още майката на покойния Николай.

Тя е уверена, че се прикриват следи, но няма да коментира какви точно.

"Нямам информация от Деян. До ден днешен се страхувам, никой от нас няма контакт с него", каза още Ралица.

