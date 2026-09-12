Майката на Ники: Откъде знаят, че това е той?
След като не ми дават да го видя, попита тя
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След като не ми дават да го видя, попита тя
Последният слух около Радина Кърджилова е, че е бременна от гаджето си Деян Донков, но още не й личало. Щастливото събитие станало в края на лятото сл...
"Най-много в Радина ми харесва това, че е истинска, че е добър човек. Дори наскоро ми се наложи да лежа в болница и тя настоя да спи при мен в стаята,...