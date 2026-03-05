Спешно изявление за ПВО на страната

Взети са мерки за усилване на противовъздушната отбрана на страната от щаба на отбраната, чрез задействане на сили и средства. Това съобщи служебният министър на отбраната Атанас Запрянов след заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет във връзка със ситуацията в Близкия изток.

Запрянов отговори на журналистически въпрос за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на гражданите и защитата на страната. Служебният министър каза, че на заседанието на Съвета по сигурност началникът на отбраната е представил отделен доклад за взетите конкретни мерки по усилване на противовъздушната отбрана на страната, предаде БТА.

Атанас Запрянов съобщи, че служебното правителство е в контакт с НАТО. Утре ще има северноатлантически съвет, който ще разглежда темата за противовъздушната отбрана. Ще се увеличи и готовността на системата за противоракетната отбрана на НАТО, като България ще отправи искания и за допълнително усилване, ако главното командване на НАТО прецени, че има необходимост от още по-голямо гарантиране на противоракетната и противовъздушната отбрана. Тези решения ще се вземат утре, каза Запрянов. Той допълни, че днес му предстои разговор с министъра на отбраната на Гърция, а сутринта е обсъдил темата за Близкия изток с министъра на Турция.

На брифинга служебният премиер Андрей Гюров увери, че България не е застрашена директно от военните действия.

