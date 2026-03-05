Политика

Спешно изявление за ПВО на страната

Какво съобщи служебният министър на отбраната

Спешно изявление за ПВО на страната
Снимка: БГНЕС
05 мар 26 | 19:26
108817
Стандарт Новини

Взети са мерки за усилване на противовъздушната отбрана на страната от щаба на отбраната, чрез задействане на сили и средства. Това съобщи служебният министър на отбраната Атанас Запрянов след заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет във връзка със ситуацията в Близкия изток. 

Запрянов отговори на журналистически въпрос за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на гражданите и защитата на страната. Служебният министър каза, че на заседанието на Съвета по сигурност началникът на отбраната е представил отделен доклад за взетите конкретни мерки по усилване на противовъздушната отбрана на страната, предаде БТА.

Атанас Запрянов съобщи, че служебното правителство е в контакт с НАТО. Утре ще има северноатлантически съвет, който ще разглежда темата за противовъздушната отбрана. Ще се увеличи и готовността на системата за противоракетната отбрана на НАТО, като България ще отправи искания и за допълнително усилване, ако главното командване на НАТО прецени, че има необходимост от още по-голямо гарантиране на противоракетната и противовъздушната отбрана. Тези решения ще се вземат утре, каза Запрянов. Той допълни, че днес му предстои разговор с министъра на отбраната на Гърция, а сутринта е обсъдил темата за Близкия изток с министъра на Турция.

На брифинга служебният премиер Андрей Гюров увери, че България не е застрашена директно от военните действия.

Автор Стандарт Новини
18 Коментара
Niki
преди 20 часа

LAJETE Naroda ni NAI BEZSRAMNO ! Naroden SAD i pri Bai Stawri zawinagi !

Откажи
Саймън
преди 7 часа

Значи така ,правителството да престане (и не само това )да дава обяснения на всякаква паплач вкл.и мисирките ,какво прави ,какво мисли да прави и т.н.Всеки адекватен човек е на ясно каква е ситуацията по време на война и вярва в правителствата ,че вършат най доброто за страната .Интерес от страна на мисирки и всякакви сайтове е нищо повече от клюкарско любопитство ,с цел да отчитат някайва дейност ,макар да не им е нито работа нито тиквите им разбират нещо .Всички депотати по млади от 50 г са голи профани във воено дело ,те даже и в носят само вреда на България казарма не са ходили ,на какъв КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ще присъстват ,Тошко ,Коста ,Радо ...и подобни чикии носят само вреда на България .Министър Запрянов не им уйдисвайте на тия келемета ,вярваме Ви .

Откажи
chovek
преди 17 часа

Атанас Запрянов e IDIOT!

Откажи
Никой
преди 11 часа

Какво ПВО бе глупак Страната ни няма нито ракети нито техника за да се защити от някакъв въздушен удар. Преди време всичко изчистихте,разформировах те повече от половината войска и на всичкото от горе и малко останалите ги оставихте със снаряжение от Втората световна война и с без едно нормално военно обучение и съзнание. И само да си натрупате личен капитал. Направихте една полицейска Държава,за да могат да ви пазят задниците . И то не само армията, всичко разпродадохте и сега Държавата е с вързани ръце. Без личен държавен капитал и търговия . Малоумници продажни.

Откажи
Тони
преди 11 часа

До кога ще ни заблуждават некадърни политици,вместо да си гледа старините спасява света,подариха на Украйна нашата пво сега ще гоним Михаля ,съд за предателите на България

Откажи
FBI MUST TO ARREST DONALD TRUPM TODAY
преди 11 часа

ВНимание на територията на ДУНАВСКА БОлгария се води жестока война от 2014 година. МАСОви убиици окупираха КИЕВ И УКрайна 2014. УБити милиони . От 2022 Шпиони на власт в Москва /kREMLIn.ru получиха заповеди от наркомани от САЩ/еврейска мафия за жестоки масови убииства с цел разорение на страните от СССР В ЕВРОПА. Убити милиони 2022 - 2026. НАд 2 000 000 домове Взривени незаконно. ЩЕТИ ЗА ДЕсетки трилиони $. Ограбени от РОССИЯ трилиони $ ,евра в чужди банки. Десетки милиони без работа. Милиони убити и осакатени в брато убииствена война. ЕВреите на власт в Kremlin.ru MOSCOW и окупаторите на КИЕВ в момента се kеfят на видео конферетни разговори ..

Откажи
Чичо
преди 9 часа

Едно уточнение не са милиони а милиарди убитите

Откажи
ЗАТВОР ЗА БОРИСОВ
преди 10 часа

ЗАПРЯНОВ ДА СЕ ПРИБЕРЕ В ЗАТВОРА . Ползват го за организирано ограбване на стотици милиарди от народа на БЪлгария.

Откажи
Толкова
преди 10 часа

Сте жалки лъжливите министри,че чак ви личи,по бледите уплашени лица!БЪЛГАРИЯ Е НАЙ-СЛАБАТА СТРАНА НА НАТО,АКО НЯКОЙ РЕШИ ДА НИ НАПАДАНЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ ЩЕ ГО НАПРАВИ НАТО ГИ НЯМА ТУК!ПВОТО НА ИЗРАЕЛ БЕШЕ НАЙ-ДОБРОТО НА СВЕТА Е ВЕЧЕ НЕ, А НИЕ НЯМАМЕ И 1% ОТ ТАКАВА ЗАЩИТА,ЕТО ВИ МАЛКО РЕАЛНАТА ИСТИНА ЗА НАТОВСКА БЪЛГАРИЯ,КРЪГЛА НУЛА СМЕ!!!

Откажи
Чичо
преди 9 часа

ПВО ни е като военният министър,нефелно

Откажи
Санти
преди 6 часа

само ,ще ,ще.,ще,! Оставихте страната без самолети.и ПВО! Защо.не.купите или вземете Германски или Норвежки на изплащане ! Ще има 🪱🪱🪱🪓

Откажи
лъчо
преди 6 часа

На определена възраст се развива слабоумие и старческа деменция

Откажи
Гледай си
преди 4 часа

пенсията ,чичо . Заемаш място на Човек в работоспособна възраст ...

Откажи
Гледай си
преди 4 часа

пенсията ,чичо . Заемаш място на Човек в работоспособна възраст ...

Откажи
Георги Арасланов
преди 2 часа

Запрянов е вече изтрещял ! Време е да ходи в Драгойново да си гледа старините !

Откажи
Цветана
преди 2 часа

Бреей колко много олигофрени са изпълзяли тук и фръгат идиотия колко можат!

Откажи
Мария
преди 1 час

РЕЗИЛИ! Докъде ни докарахте, във война, ами децата ни? Съсипаната ни държава харчи за военни цели толкова пари. Сега може да жертваме и човешки ресурс. ПОЗОР! Никой не подкрепя военнолюбците, само ние, не НАРОДА, а някои , избрани от народа. В кавички избрани.

Откажи
Ва* ща мм безродна
преди 51 минути

Какви мерки бе, Сър Вул? Дали сте си г…за под наем, а Родината и без наем на световните терористи и това няма да мине без последици, които със сигурност ще са за сметка на българския народ и на България. Испанците натириха говедарите, макар че тяхната държава е къде-къде по-далеч от бойното поле, румънците също, турците също, а нашата земя е на един хвърлей от Иран.А и не правите сметка, че трябва да се работи, да се яде, за което ще трябват петрол, газ и т.н..От къде ще го вземете,ва*ща мм,продажна и корумпирана !

Откажи