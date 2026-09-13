Дронове вдигнаха НАТО по тревога: Изтребители във въздуха над Естония
Безпилотни апарати се приближиха до границата
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Безпилотни апарати се приближиха до границата
Украинската противовъздушна отбрана продължава да изпитва недостиг на ракети-прехващачи
Поиска спешно укрепване на ПВО след зачестилите украински атаки с дронове
След атака на 59 дрона
Нашите самолети и гръцките могат заедно да патрулират, заяви Запрянов
Какво съобщи служебният министър на отбраната
Военни експерти алармират, че радарното покритие е „рехаво“, ПВО системите остарели
Президентът на Азербайджан с друга версия, различна от тази на Путин
През 2023 г. правителството упълномощи министерството на отбраната да преговаря с компанията "Диел Дифенс"
Информацията бе оповестена ден след визитата на Сергей Шойгу в Техеран
Страната ни преговаря за системи за противовъздушна отбрана
Джо Байдън съобщи за този по-широк ангажимент при откриването на срещата на високо равнище на НАТО
България трудно ще се сдобие със системи "Пейтриът", за да брани небето си
Говори министър Тагарев
Стойността им може да стигне между 2 и 4 млн. долара за бройка
Безпилотните летателни апарати Шахед-131/136 са били изстреляни от нос Чауда
Атаката бе срещу пристанището на Севастопол и градските райони Балаклава и Херсонес
"Ракета беше свалена край Киев. Противовъздушната отбрана работи!", написа Кличко
"Пейтриът" е една от сложните системи за противовъздушна отбрана
Ракета "Кинжал" е била свалена с помощта на комплекса "Пейтриът"