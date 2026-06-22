Затвориха четирите летища в Москва

Руските власти временно преустановиха работата на четирите основни летища в Москва през нощта след масирана атака с дронове срещу руската столица.

Ограниченията бяха въведени в ранните часове на понеделник, а по-късно въздушният трафик беше възстановен, след като заплахата беше неутрализирана, съобщава АФП.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в Telegram, че руските системи за противовъздушна отбрана са свалили общо 59 безпилотни летателни апарата, насочени към града.

Не се уточнява откъде са били изстреляни дроновете.

Според руските авиационни власти работата на летищата е възстановена в 5:39 часа местно време, след като ситуацията е била овладяна.

Атаката е поредната ескалация във въздушната война между Русия и Украйна. От началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Киев все по-често използва дронове за удари по военни, енергийни и инфраструктурни обекти на руска територия.

През последните месеци Москва и други руски региони многократно стават обект на атаки с безпилотни апарати, което води до затваряне на летища, ограничения на въздушния трафик и засилени мерки за сигурност.

Междувременно украинските власти съобщиха за трагичен инцидент в Харковска област. Един човек е загинал, а други двама са били ранени след експлозия на неизвестно взривно устройство край село Клинова-Новоселивка.

Според украинската служба за извънредни ситуации пострадалите са стъпили върху взривното устройство, което е детонирало.

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