Ескалация в Черно море: Русия съобщи, че е поразила три товарни кораба

Руското министерство на отбраната съобщи, че в сряда руските сили са нанесли удари по още три товарни кораба в Черно море, предаде Ройтерс.

От военното ведомство публикуваха видеозаписи от атаките, без да разкрият допълнителни подробности за корабите или последиците от ударите.

Ескалация в ключов морски коридор

През последните седмици Русия и Украйна значително засилиха взаимните атаки срещу пристанища, товарни кораби и износна инфраструктура в Черно море. Киев увеличи и ударите срещу танкери, свързвани с износа на руски петрол.

Черно море е един от най-важните транспортни маршрути в света за износ на пшеница, зърнени култури, суров петрол и петролни продукти. Регионът е от стратегическо значение не само за Русия и Украйна, но и за България, Румъния, Турция и Грузия.

Опасения за световните пазари

Новата ескалация вече оказва влияние върху международните стокови пазари. Според анализатори засилените атаки увеличават риска от нарушения в доставките на зърно и енергийни суровини и оказват натиск върху цените.

Пред Съвета за сигурност на ООН представителят на организацията Кайоко Готох предупреди, че последствията вече се усещат на световните селскостопански пазари и призова да не се допуска разрастване на „опасна спирала на ескалация“.

Допълнително напрежение създават и проблемите в други ключови морски маршрути, включително Ормузкия проток и Червено море, където конфликтите също затрудняват международното корабоплаване.