Пълен обрат със случая в Банско! Хотелът: Учениците бяха невъзпитани, провокираха всички!

Кметът на Банско Стойчо Баненски защити името на курортния град, след като публикации в италиански медии свързаха Банско с предполагаем антисемитски инцидент с група италиански ученици от еврейски произход. Според Баненски, по данни на компетентните институции, не е имало организирано нападение, а словесен конфликт между младежи. По-рано Министерството на външните работи осъди всички форми на антисемитизъм и заяви, че подобни прояви са недопустими в едно демократично общество.

Инцидентът предизвика широк обществен и политически отзвук в Италия, като беше отразен от водещите национални медии. Италианският вестник Corriere della Sera публикува подробни разкази на участници в младежкия лагер „Бене Акива“, които твърдят, че са били обект на антисемитска атака пред хотел в Банско. Според учениците група мъже, облечени в черно, е отправяла нацистки поздрави и антисемитски обиди, а по-късно се е опитала да нахлуе в хотела. Българските институции и ръководството на хотела обаче отричат да е имало организирано нападение и определят случилото се като словесен конфликт между младежи.

"Стандарт" потърси вода от извора и попита Асен Левов, собственикът на хотела, в който това се е случило, познатия още от едно време "Пирин", какво точно е станало.

Какво точно се случи, г-н Левов?

Аз мога да ви дам контекст за ситуацията преди т.нар. инцидент, а в деня когато се е случило, не съм бил тук – на 2 август. Тази група беше при нас в продължение на две седмици, на 3 август учениците трябваше да си тръгнат. Това бяха изключително недисциплинирани, неконтролируеми тийнейджъри, самите организатори, придружители, не си вършеха работата добре.

И се стигна дотам, че на още на 3-4-ия ден на мен ми се случи същата провокация, каквато те описват, върху самите тях. Разхождах се около хотела, по тротоара и те, провиснали до кръста от терасите, започнаха да крещят обиди по мой адрес. Те провокираха и минувачи, и персонала, почти през цялото време. Замеряха рецепционистката ни с пластмасови чаши! Причиниха щети на хотела на висока стойност.

Какво направиха, на каква стойност?

Като сума сме изчислили над 15 000 евро, имаме много счупени неща. Еврейските гости имат принципа, когато работят с даден хотел, да го изкупват целия, за да не се настаняват други освен тях.

И преди съм работил с еврейски групи и не е имало никакви проблеми. Тази група бяха прекалено много, прекалено млади и нямаше достатъчен контрол върху тях

Какво събитие ги е довело в Банско?

Доколкото знам, на израелски летен лагер. Събират се от различни държави. При нас бяха отседнали 200 деца. Имаше 40 души персонал от страна на организатора - бяха малко тези, които отговарят за дисциплината и реда и групата беше неконтролируема.

Всеки от моите съседи, ще потвърди, че крещяха до много късно, подаваха се от прозорците, от терасите, беше тежко положението. Имаме Whats up група, на моя екип и на екипа на групата ученици, и след като ме обиждаха от балконите, написах: „Да знаете че може да стане сериозен инцидент, това е супер опасно, трябва да ги гледате!“. Не получих отговор.

Какво се е случило реално във въпросния ден, че има такъв отзвук?

Самата вечер не съм бил тук, но персоналът ми разказа, че е било подобно като с мен - ходили хора по улицата и учениците се показали по балконите и крещели обиди, псувни на английски.

Това не е вярно, никой не е идвал специално в хотела да ги тормози, това не може да стане.

Два месеца се ротират такива групи при мен и нито един инцидент не е имало. Просто това бяха най-невъзпитаните гости, които сме имали. Настаних ги в стаи, които гледат към улицата, а не към вътрешния двор - ако знаех, че има подобен риск щях да ги настаня да гледат навътре.

Този клип се завъртя в пространството и даде повод да се смята, че учениците били нападнати.