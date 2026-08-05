Шефът на полицията в Банско: Учениците са нахлували в частни дворове

Установени са участниците в конфликта между българи и чужденци в Банско на 2 август. Срещу групата чужденци няколкократно са подавани сигнали за непристойно поведение по време на престоя им в града, каза на брифинг главен инспектор Християн Пармаков, началник на Районно управление – Банско, предава БТА.

Той обясни, че сигналите са за вдигане на шум след 23:00 ч., хвърляне на предмети през терасите и прозорците, показване на непристойни жестове към преминаващите граждани и отправяне на обиди към тях. Има и сигнал, според който част от тях са прескачали огради и са влизали в частни имоти на жители на Банско.

Чужденците са пристигнали преди около две седмици в курортния град и са били предимно непълнолетни.

Във връзка със случая от 2 август, Пармаков обясни, че около 23:30 ч. е получен сигнал за лица, заплашващи със саморазправа пред хотел в града. Изпратени са полицейски служители, които са установили, че до физическа саморазправа не се е стигнало. Установени са участвалите българи и израелски граждани, които са били там.

Материалите са докладвани на прокуратурата, като се работи по всички възможни версии по случая. "По предварителни данни може да се предположи, че групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани с непристойни жестове и знаци", каза Пармаков. Той добави, че групата българи няколко пъти е минавала покрай хотела и в единия от тези пъти напрежението е ескалирало.

Началникът на районното управление съобщи, че управителят на хотела е изготвил протокол за увредено имущество на стойност 15 хиляди евро.

Първоначално за случая бе съобщено в медии от чужбина, като се посочваше, че конфликтът е възникнал пред хотел в София и бе свързан с антисемитски прояви. От пресцентъра на МВР уточниха за БТА, че се касае само за един случай, възникнал в Банско.

Кметът на Банско Стойчо Баненски заяви, че полицията и общинските структури са реагирали адекватно на случая с италианските ученици.