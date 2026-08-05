Данък самота! Защо хората купуват жилище с приятел вместо с партньор

Да си необвързан може да струва много повече, отколкото предполагате. Освен че сами плащат наем, ипотека, сметки и абонаменти, хората без партньор често губят и различни отстъпки, предназначени за двойки. Именно затова все повече необвързани започват да търсят нестандартно решение – купуват жилище заедно с приятел.

Историята на британките Лиан и Сара е един от най-ярките примери.

След раздялата с партньора си Лиан осъзнава, че няма как сама да си позволи мечтания дом. По същото време най-добрата ѝ приятелка Сара също иска да стане собственик на жилище, но заплатата ѝ не е достатъчна.

Вместо да чакат години, двете решават да направят нещо необичайно – купуват къща заедно.

Как работи?

След консултация с ипотечен специалист приятелките подписват официално споразумение, което урежда кой каква част притежава, как ще се разделят разходите и какво ще стане, ако някоя реши да продаде дела си.

Те разделят ипотечните вноски според доходите си, битовите сметки, част от храната и домакинските разходи. Четири години по-късно продават жилището с печалба и използват натрупания капитал, за да си купят собствени домове.

Какво е „данък самота“?

Финансовите експерти наричат така допълнителните разходи, които понасят хората, живеещи сами.

Сред тях са наем или ипотека, които не могат да бъдат разделени, по-високи сметки за ток, вода и интернет, липса на възможност за споделяне на разходи за домакинството, допълнителни такси при самостоятелни пътувания, по-малко промоции и отстъпки, които са предназначени за двойки.

Според различни оценки това може да струва хиляди повече всяка година.

Все повече хора споделят не само дом

Идеята не се изчерпва с общата покупка на жилище.

Все повече необвързани спестяват пари, като:

организират общо пазаруване;

редуват се да готвят;

споделят инструменти и техника;

използват общ транспорт за пазаруване;

отдават под наем свободни стаи или паркоместа.

Според експерти подобни решения не само намаляват разходите, но и помагат за изграждането на по-силни социални връзки.

Важно е всичко да бъде уредено предварително

Специалистите предупреждават, че покупката на имот с приятел изисква сериозна подготовка. Необходимо е ясно да бъдат разписани правата и задълженията на всеки, както и начинът, по който ще бъде разделена собствеността при бъдеща продажба.

За мнозина обаче това се оказва шанс да сбъднат мечтата си за собствен дом години по-рано, отколкото ако разчитат единствено на собствените си доходи.