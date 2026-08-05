Цял август скъпотия! Хотелиерите казаха кога свалят цените по морето

В разгара на летния туристически сезон цените за настаняване по Южното Черноморие се запазват на нивата, формирани в началото на активния сезон, без масови намаления през август. Това посочиха представители на хотелиерския сектор пред БТА.

Основна цел през този месец е поддържането на висока заетост и конкурентоспособност. Хотелите, които разполагат със свободна база, продължават да предлагат различни промоционални условия и пакетни оферти, докато обектите с по-ранни резервации работят с почти пълен капацитет.

Хотелиери коментираха, че динамиката на пазара през последните години е променила начина, по който туристите планират почивките си. Все по-често резервации се правят непосредствено преди пътуването, което изисква по-гъвкав подход при определянето на цените и прилагането на маркетингови кампании. Според представители на бранша отделни примери за високи цени не могат да бъдат приемани като показателни за целия туристически сектор у нас. Хотелиери отбелязват, че стойността на туристическия пакет зависи от категорията на хотела, включените услуги, местоположението и периода на престой.

От сектора посочват още, че през август най-голям остава интересът към семейните почивки и пакетите с включено изхранване. Очакванията са силният месец да допринесе за добри крайни резултати от сезона, като при запазване на настоящото търсене не се предвиждат съществени промени в цените на нощувките до края на активния летен период. Съществено намаление на цените за настаняване е възможно да има в периода 15 септември - 1 октомври.

Още в средата на юли Министерството на туризма съобщи, че броят резервациите в крайморските ни курорти е близък до миналогодишния. При посещението си в Лозенец ресорният министър Илин Димитров коментира, че летният туристически сезон в България се развива с темповете на миналата година, а отчетеното в началото на лятото изоставане вече е преодоляно.

По данни н Съюза на собствениците в курортния комплекс Слънчев бряг към 1 август заетостта в местата за настаняване надхвърля 90 на сто.