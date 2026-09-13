Цял август скъпотия! Хотелиерите казаха кога свалят цените по морето
Основна цел през този месец е поддържането на висока заетост и конкурентоспособност
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Основна цел през този месец е поддържането на висока заетост и конкурентоспособност
Питат управляващите кой ще почисти къщите след пожара и кой ще извърши ремонта след това
Отношението на България към бежанците е възможно най-добро, каза Илин Димитров
Около 26 000 украинци са настанени в близо 1000 частни хотела и държавни бази у нас
Не трябва да се допуска противопоставяне между българите и украинските бежанци
Около 300 места за настаняване и малки хотели са се записали в програмата
Заради големия интерес срокът за кандидатстване по новата програма се удължава до 27 май
Новата хуманитарна програма ще бъде отворена за всички места за настаняване
Министерството на туризма не управлява бежанската криза, уточни Христо Проданов
Доброволците, които помагат за преместването, търсят варианти за настаняване и в хотелски база, които няма да отворят това лято
Почувствайте се като у дома си – независимо за 2 или 365 дни
Така е основно в частните болници, но се среща и в държавни и общински в големи градове
В домовете трябвало да бъдат настанявани спешно себейства при злополуки с къщите им
93% от капацитета на бежанските центрове у нас е запълнен, обяви в предаването „Тази сутрин" по bTV председателят на Агенцията за бежанците Петя Първа...
През изминалата нощ 204 души са пренощували в двата Кризисни центъра за настаняване на лица без дом в столицата. Екипи на дирекция „Социални дейности...
167 души са приети в Центъра за кризисно настаняване на бездомни хора в кв. „Захарна фабрика" през изминалата нощ. Това каза директорът на центъра Бо...
127 души са приети в Центъра за кризисно настаняване на бездомни хора в кв. „Захарна фабрика" през изминалата нощ. Това съобщи пред „Фокус" директорът...
ЕС възнамерява да предостави на Турция най-малко три милиарда евро за настаняването на мигрантите на нейна територия, предаде РИА Новости, позовавайки...
Хотелиери в курорта Банско ще настанят при по-ниски цени за нощувка командированите полицаи през зимния сезон. В момента собствениците, които имат въз...
Сирийските бежанци, който снощи бяха задържани на територията на България, ще бъдат настанени в центрове в София. Това съобщи пред "Фокус" председател...