Почина известен български журналист

След дълго боледуване почина известният български журналист, писател и белетрист Димитър Шумналиев. Тъжната вест беше съобщена от неговото семейство, предава БТА.

Шумналиев е роден на 3 март 1947 г. Той е сред разпознаваемите имена в българската журналистика и литература, като посвещава десетилетия на словото и обществения живот.

През своята богата професионална кариера той работи в едни от знаковите български издания, сред които вестниците „Отечествен фронт“, „Труд“ и „Народна култура“.

Като журналист Димитър Шумналиев се утвърждава със своя стил, задълбочени анализи и интерес към човешките истории и обществените процеси.

Освен журналист, Шумналиев е и утвърден белетрист с множество произведения. Той е дългогодишен член на Съюза на българските писатели и оставя значимо литературно наследство.

В творчеството му присъстват теми, свързани с човешките отношения, историческата памет и промените в обществото.

През годините той получава признание както за журналистическата си работа, така и за приноса си към българската култура.

Поклонението пред Димитър Шумналиев ще се състои в петък, съобщиха неговите близки.

С неговата смърт българската журналистика и литература губят автор с десетилетия професионален опит и силно присъствие в културния живот на страната.