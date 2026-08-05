Огнен пояс в България. Опасно време

Огнен пояс опасва България. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви опасно време в повече от половината страна. Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Варна, Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково, Стара Загора, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил.

През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, за София – около 33°.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличения на купестата облачност. На изолирани места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра – около 21°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Лекарите препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания, да избягват продължителен престой на открито между 11:00 и 17:00 часа. Добре е да се приемат повече течности, да се носят светли и леки дрехи, както и шапка при излизане навън.

Високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари.

От пожарната традиционно напомнят при такива условия да не се пали огън на открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност.