Жълт код в 20 области, температурите скачат до 37 градуса

Жълт код за опасно горещо време е обявен в 20 области на страната за днес, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е в сила за областите Варна, Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Ямбол и Сливен.

В тези райони се очакват максимални температури между 35 и 37 градуса, а следобедните часове ще бъдат особено горещи.

Според прогнозата на НИМХ днес ще преобладава слънчево време, като следобед в низините жегата ще бъде най-осезаема. Над източните райони и планините ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи остава минимална.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който няма да донесе съществено разхлаждане.

Метеоролозите съветват хората да избягват продължителен престой на открито в най-горещите часове на деня – между 12:00 и 17:00 часа, да приемат повече течности и да бъдат особено внимателни към възрастните хора, децата и хората с хронични заболявания.