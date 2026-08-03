Лятото се развихря! До 36° днес

Днес над страната ще преобладава слънчево време, а температурите ще достигнат 31°–36°, показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи остава минимална. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

В София максималната температура ще бъде около 31°.

По Черноморието

По морето времето също ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но почти без валежи.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°, морската вода е 24°–25°, а вълнението – 2–3 бала.

В планините

В планинските райони ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър.

Температурите ще достигнат около 27° на 1200 метра и 19° на 2000 метра надморска височина.

Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществени промени през деня.