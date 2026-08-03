Общество

Рожден ден днес има популярен актьор и певец

Вижте кой още черпи!

Рожден ден днес има популярен актьор и певец
03 авг 26 | 6:00
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Григор Атанасов

Рожден ден днес празнуват:

Руши Видинлиев, актьор и певец

Владимир Игнатовски, кинокритик

Горан Благоев, журналист, историк, политик

Димитрина Гергова, журналистка

Иван Гайтанджиев, журналист, политик, дипломат

Стоян Радев, режисьор

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Автор Григор Атанасов
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