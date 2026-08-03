Рожден ден днес има популярен актьор и певец

Рожден ден днес празнуват:
Руши Видинлиев, актьор и певец
Владимир Игнатовски, кинокритик
Горан Благоев, журналист, историк, политик
Димитрина Гергова, журналистка
Иван Гайтанджиев, журналист, политик, дипломат
Стоян Радев, режисьор
Рожден ден днес празнуват:
Руши Видинлиев, актьор и певец
Владимир Игнатовски, кинокритик
Горан Благоев, журналист, историк, политик
Димитрина Гергова, журналистка
Иван Гайтанджиев, журналист, политик, дипломат
Стоян Радев, режисьор
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