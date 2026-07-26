Нов удар от времето до часове! Градушка като орех

Сериозно предупреждение за добре организирани бури с градушка като орех отправиха синоптиците любители от Meteo Balkans.

През деня на 27 юли температурите ще се повишат, но атмосферата ще остане силно неустойчива. Очаква се развитие на добре организирани гръмотевични бури, главно над планинските райони на Западна, Югозападна и Южна България, заявиха от Meteo Balkans. На отделни места се очакват градушки с диаметър между 1 и 3 см, силни и временно бурни пориви на вятъра, интензивни краткотрайни валежи, които могат да доведат до локални наводнения.

За тези райони е определено Ниво 2 за опасни гръмотевични бури. Не е изключено формирането и на изолирани суперклетъчни бури, които, макар и с по-слаб интензитет в сравнение с класическите суперклетки, могат да бъдат съпроводени с градушки, силен вятър и интензивни валежи, предупреждават още експертите.

Препоръчително е развитието на атмосферната обстановка да бъде следено внимателно, тъй като при подобен тип ситуации е възможно прогнозите да претърпят промени в рамките на няколко часа.

Последните прогнози на SPM модела очертават потенциално опасна конвективна обстановка през тази нощ и в ранните сутрешни часове. Според актуалните симулации съществуват благоприятни условия за формиране на добре организирана линия от гръмотевични бури (QLCS или шквалова линия), която може да премине през части от Западна и Северозападна България.

Ако този сценарий се реализира, най-сериозната опасност ще бъдат силните пориви на вятъра, породени от мощните низходящи въздушни течения (downburst) и преминаването на самата буреносна линия. На отделни места не са изключени и интензивни краткотрайни валежи, както и локална градушка, казват още от Meteo Balkans.

Все пак трябва да се има предвид, че подобни конвективни процеси са силно зависими от локалните атмосферни условия. Дори малки промени в температурния и влаговия режим могат да окажат влияние върху развитието, организацията и интензивността на бурите. Поради това окончателният сценарий ще стане ясен непосредствено преди тяхното образуване.

Въпреки известната несигурност, синоптичната обстановка заслужава повишено внимание. България отново попада в близост до активна бароклинна (фронтална) зона – област с рязък температурен контраст между различни въздушни маси, която създава благоприятни условия за възникване и организация на мощни гръмотевични бури, мезомащабни конвективни системи (MCS) и шквалови линии.

Подобна атмосферна ситуация се наблюдаваше и преди няколко дни, когато добре организирана конвективна система измина повече от 1000 километра, преди да достигне Югозападна България, запазвайки своята активност по време на целия си път.

