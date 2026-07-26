Полицията затяга примката по пътищата

Засилени полицейски проверки се провеждат по пътищата в Сливенска област през почивните дни в рамките на операция „Безопасно лято“. Пътните полицаи използват необозначени служебни автомобили за линеен контрол и организират широкообхватни проверки по основните и второстепенните трасета. Само за един ден са проверени 150 моторни превозни средства, а пет автомобила са спрени от движение. Сред установените нарушения има опасни технически неизправности, движение в аварийната лента и рискови изпреварвания.

Необозначени коли следят опасното поведение

Контролът се извършва както в населените места, така и по главните, второстепенните и общинските пътища в областта. Необозначените полицейски автомобили позволяват нарушенията да бъдат засичани в реална пътна обстановка, преди водачите да намалят скоростта или да променят поведението си при вида на патрул.

При широкообхватния контрол автомобилите се отклоняват към специално организирани пунктове, където служителите проверяват документите, техническото състояние, гумите, светлините и останалите системи, свързани с безопасността.

От общо проверените 150 превозни средства 110 са били леки, а 40 - товарни автомобили.

Износени гуми извадиха камиони от движението

Три акта са съставени за опасни технически неизправности на товарни автомобили. При проверките е установено, че камионите са се движили с износени гуми, които създават сериозен риск от загуба на контрол и тежки произшествия.

Издадени са и четири фиша за липса на валиден годишен технически преглед. Други шест санкции са наложени за значителни технически неизправности, като при един от автомобилите са отчетени и превишени нива на шум.

Пет автомобила са спрени от движение, докато констатираните проблеми не бъдат отстранени. От полицията напомнят, че неизправният автомобил е опасен не само за своя водач, но и за всички останали участници в движението.

Шофьор остана без книжка заради аварийната лента

Едно от най-сериозните нарушения е установено на автомагистрала. Водач е използвал аварийната лента за движение, въпреки че тя е предназначена за спрели автомобили, спасителни екипи и извънредни ситуации.

На шофьора е съставен акт, а свидетелството му за управление е отнето. Подобно поведение може да забави линейки, пожарни автомобили и полиция при тежък инцидент и да застраши хора, принудени да спрат заради повреда.

Санкционирани са и двама водачи за неправилно изпреварване. Други двама са наказани за опасно поведение на пътя, без да се уточнява точният характер на нарушенията им.

Пътници без колани също получиха санкции

Проверките не са били насочени единствено към водачите. Установени са три случая на пътници без поставени обезопасителни колани.

Коланът остава задължителен както на предните, така и на задните седалки. При сблъсък непоставеният пътник може не само да получи тежки травми, но и да нарани останалите хора в автомобила.

Един от проверените водачи е представил шофьорска книжка с изтекъл срок на валидност. Връчени са и осем електронни фиша за по-рано установени нарушения на скоростта.

Акцията продължава и днес

Специализираната операция „Безопасно лято“ продължава по пътищата в Сливенска област. Очакват се нови проверки както от обозначени патрулни автомобили, така и от необозначени полицейски коли.

От полицията предупреждават водачите да не разчитат, че контрол ще има само по най-натоварените трасета. Екипите ще работят и по второстепенните и общинските пътища, където високата скорост, рисковите изпреварвания и технически неизправните автомобили също създават сериозна опасност.