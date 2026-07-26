Лекар бие тревога! Порция риба може да отключи смъртоносна реакция

Една на пръв поглед нормална порция риба или морски дарове може да предизвика тежка алергична реакция, включително животозастрашаваща анафилаксия. Опасността засяга не само хората с вече доказани алергии. При неправилно съхранявана риба може да се натрупа голямо количество хистамин и да се развие отравяне, наподобяващо силна алергична реакция. Затрудненото дишане, стягането в гърдите, отокът на езика и внезапното спадане на кръвното не бива да се изчакват у дома. За рисковете предупреди пред Нова телевизия председателят на Българското дружество по алергология д-р Симеон Узунов от Александровска болница.

Престоялата риба може да удари и неалергични хора

Истинската хранителна алергия и хистаминовото отравяне са различни състояния, но симптомите им могат да изглеждат почти еднакво. При определени видове неправилно охладена или започнала да се разваля риба бактериите преобразуват съдържащия се в месото хистидин в хистамин.

„Когато рибата е престояла и не е качествена, хистидинът преминава в хистамин. Когато се приеме тази храна, човек може да изяви алергична реакция и тя може да бъде доста тежка“, обясни д-р Узунов.

Особено тревожно е, че вече образуваният хистамин не може да бъде премахнат чрез измиване, готвене или замразяване. Затова топлинната обработка не превръща съмнителната риба в безопасна храна, а единствената сигурна защита е правилното охлаждане и непрекъснатото поддържане на температурния режим.

Хистаминовото отравяне може да започне минути или няколко часа след храненето. Сред типичните признаци са парене или щипане около устата, зачервяване на лицето, обрив, уртикария, сърбеж, главоболие, сърцебиене, гадене, повръщане и диария. При тежките случаи могат да се появят спадане на кръвното, подуване на езика и сериозни проблеми с дишането.

Мидите, раците и скаридите носят отделен риск

Повишено внимание е необходимо и при консумацията на миди, раци, скариди, октоподи и други морски дарове. При чувствителните хора дори малко количество от алергена може да предизвика реакция, чиято сила не може да бъде предвидена само по предишни по-леки симптоми.

Началните признаци могат да бъдат обрив, силен сърбеж, зачервяване и оток. Реакцията обаче може бързо да засегне дихателните пътища и кръвообращението, като се появят подуване на гърлото или езика, пресипване на гласа, задух, замайване и загуба на съзнание.

При съмнение за хранителна алергия д-р Узунов препоръчва консултация със специалист, а не самодиагностика или безразборно изследване. Алергологът избира конкретните кожни или кръвни тестове според оплакванията, храната и обстоятелствата около реакцията.

При анафилаксия всяка изгубена минута е опасна

Анафилаксията може да се развие за минути. Тревожни признаци са затрудненото дишане, стягането в гърдите, сърцебиенето, рязкото спадане на кръвното, подуването на устните, езика или гърлото, генерализираният обрив и внезапната слабост.

Хората с установен риск от тежка алергична реакция трябва да разполагат с предписан адреналинов автоинжектор и предварително да знаят как се използва. Медикаментът се поставя във външната част на бедрото и при необходимост може да бъде приложен през дрехите. След употребата му трябва незабавно да бъде потърсена спешна медицинска помощ дори когато човекът започне да се чувства по-добре.

Адреналиновата писалка не е заместител на лекарската помощ, а първа спешна мярка до пристигането на медицински екип. Отлагането заради надеждата, че обривът или задухът ще преминат сами, може да позволи на реакцията да се развие до шок.

Един общ тест за всички алергии не съществува

Д-р Узунов предупреди, че няма универсално изследване, което с един резултат да покаже всички вещества, към които човек е алергичен. Диагнозата се поставя чрез съчетаване на историята на конкретната реакция, медицинския преглед и насочени кожни или кръвни тестове.

Безразборните панели могат да покажат чувствителност, която никога не е предизвиквала реални оплаквания, или да пропуснат причината за преживяната реакция. Затова изследванията трябва да бъдат назначавани и тълкувани от алерголог според конкретната храна и появилите се симптоми.

Ужилването от насекомо също може да завърши фатално

През топлите месеци допълнителна опасност носят осите и пчелите. Обичайната реакция е ограничена около мястото на ужилването, но при някои хора отокът обхваща голяма част от крайника, а при алергичните може да настъпи анафилаксия.

Симптоми далеч от мястото на ужилването - генерализиран обрив, подуване на гърлото, затруднено дишане, коремни болки, замайване или припадък - са сигнал за тежка реакция. При анафилаксия адреналинът трябва да бъде използван незабавно, ако е предписан и наличен, след което да се повика спешна помощ.

За хората с доказана алергия към пчелна отрова или такава на оса може да бъде приложена специфична имунотерапия. Лечението продължава години и чрез постепенно подаване на контролирани дози цели да намали риска от тежка реакция при бъдещо ужилване. Според д-р Узунов този подход е изключително ефективен.

Опитите с алергени у дома са опасна игра

При някои хранителни алергии, включително към ядки, може да се обсъди постепенно въвеждане на алергена с цел изграждане на поносимост. Това обаче трябва да става само по преценка на специалист и под строг медицински контрол.

Самостоятелното приемане на малки количества от опасната храна у дома може да предизвика тежка реакция. Алергенът не бива да се „изпробва“, когато човек вече е имал оток, задух, рязко прилошаване или други признаци на анафилаксия.