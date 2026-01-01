Лекар бие тревога! Порция риба може да отключи смъртоносна реакция
Алерголог предупреждава, че морските дарове могат да доведат до анафилаксия, а развалената риба крие опасност и за хора без установена алергия
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Алерголог предупреждава, че морските дарове могат да доведат до анафилаксия, а развалената риба крие опасност и за хора без установена алергия
В редки случаи може да се развие животозастрашаваща алергична реакция
През ваканцията похапването на морски деликатеси е част от приятните моменти
Властите на ЕС отмениха митата върху вноса на морските дарове от САЩ
Преди концерта си в "София лайв клуб" Хулио Иглесиас-младши ще похапне морски деликатеси и здравословни ястия в изискан столичен ресторант. За феновет...
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