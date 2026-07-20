DEVIN Минерална и Дженерали Застраховане разширяват националната кампания „Хидратирай се точно сега!“

От 20 юли DEVIN Минерална и Дженерали Застраховане стартират втора вълна на съвместната национална кампания в подкрепа на грижата за здравето - „Хидратирай се точно сега!“. След успешното пилотно издание през април сега инициативата значително разширява своя мащаб, като достига до общо 16 медицински центъра в 7 населени места - София, Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Русе и Стара Загора.

Кампанията се провежда в рамките на 1 месец – от 20 юли до 20 август. В рамките на този период DEVIN и Дженерали Застраховане разполагат зони за хидратация с DEVIN Минерална и насърчават хората да предприемат цялостен подход към здравето си – от избора на качествена вода, през създаването на полезни навици и редовна профилактика, до вземането на информирани решения за здравето и неговата защита.

Кампанията се разширява значително, като в рамките на един месец зоните за хидратация ще бъдат позиционирани в 16 медицински центъра в 7 града – МЦ „Хейлан“ – два в София и по един във Варна и Бургас; МЦ „Неоклиник“, МЦ „Доверие“, МЦ „Америмед“ и МЦ „Дженерали Закрила“ в София; МЦ „Медикус“ и МЦ „Фючърмед“ в Пловдив; МЦ „Клиника Нова“ и МЦ „Аджибадем Сити Клиник“ във Варна; МЦ „Свети Николай Чудотворец“ в Бургас; МЦ „Света Анна 2012“ в Стара Загора; ДКЦ 1 в Русе и два медицински центъра „Екзакта Медика“ в Плевен. Всички обекти можете да проследите на картата на уебсайта на Дженерали Застраховане.

Първата вълна на „Хидратирай се точно сега!“ стартира на 7 април – Световния ден на здравето, и обхвана девет медицински центъра в София, Варна и Бургас. В рамките на инициативата бяха раздадени 15 000 бутилки DEVIN Минерална вода, с които кампанията достигна директно до посетителите на партньорските медицински центрове и насърчи грижата за здравето чрез пълноценна хидратация и редовна профилактика.

„Успехът на първата вълна показа, че темите за хидратацията и профилактиката имат важно място в ежедневието на хората. Разширяването на кампанията е естествена следваща стъпка, с която можем да достигнем до още повече посетители и да ги насърчим да превърнат грижата за здравето в постоянен навик. Партньорството ни с Дженерали Застраховане ни позволява да обединим усилията си около кауза с реална стойност за обществото“, коментира Марина Стоянова, бранд мениджър на DEVIN Минерална.

„Профилактиката е една от най-важните форми на лична отговорност и грижа за здравето. След положителните резултати от първата кампания сме щастливи да продължим партньорството си с DEVIN и да разширим инициативата в още четири града. Вярваме, че когато полезната информация достига до хората на точното място и в точния момент, тя може да ги мотивира да предприемат конкретни стъпки за своето здраве. Това е и философията, която стои зад нашите здравни решения – да подкрепяме хората както в превенцията, така и когато имат нужда от навременен достъп до качествена медицинска грижа чрез здравното застраховане“, посочва Гергана Иванова, директор „Маркетинг, комуникации и CRM“ в Дженерали Застраховане.

В зоните за хидратация на всички партньорски медицински центрове посетителите могат да се включат в интерактивна игра. Всички, включили се в онлайн играта, участват в томбола с награди, осигурени от DEVIN Минерална и Дженерали Застраховане.

С втората вълна на „Хидратирай се точно сега!“ DEVIN Минерална и Дженерали Застраховане затвърждават своя дългосрочен ангажимент да насърчават културата на превенция и да поставят грижата за здравето в центъра на ежедневните избори.