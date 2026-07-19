Пет храни палят ставите

Ултрапреработените продукти, алкохолът и пърженото могат да засилят болката, но диетата не замества лечението

Болките в ставите често изглеждат като проблем на възрастта, но ревматолози предупреждават, че всекидневното хранене също може да засилва възпалението. В човешкото тяло има около 350 стави и дори няколко възпалени места са достатъчни, за да направят писането, ходенето или изкачването на стълби болезнени. Според лекари, цитирани от американски медии, промените в менюто не помагат при всички форми на артрит, но могат да облекчат симптомите при ревматоиден артрит и подагра. Най-рискови са храни и напитки, които подхранват възпалителните процеси.

Когато ставата започне да „говори“

Артритът не е едно заболяване, а общо име за различни състояния, които засягат ставите. Клиника „Майо“ посочва, че основните симптоми са болка, скованост, подуване и ограничена подвижност, а ревматоидният артрит е хронично възпалително заболяване, при което имунната система атакува собствените тъкани на организма.

„Ранното разпознаване на признаците на артрит е от решаващо значение за навременното лечение. Тези признаци включват постоянна болка, скованост, чувствителност, подуване и намалена подвижност на ставите“, казва д-р Франсиско Контрерас, директор на медицинския институт „Оазис на надеждата“ в Тихуана, Мексико. Той допълва, че първите сигнали могат да бъдат умора, слабост, сутрешна скованост и ставни звуци - пукане или скърцане.

Д-р Грейс Райт, консултант ревматолог в Ню Йорк и основател на Асоциацията на жените в ревматологията, уточнява, че има различни видове артрит и всеки има своя причина. Един от най-разпространените е ревматоидният артрит, който засяга детески милиони по света. Обикновено първите оплаквания са в малките стави - пръстите на ръцете и краката, а по-късно болката може да обхване глезени, колене, бедра и рамене.

Не всяка болка се лекува с диета

Лекарите са категорични, че храненето не е универсално лечение. При артрит често са нужни преглед, диагноза, лекарства, движение и контрол на други рискови фактори. Но при възпалителни форми, особено ревматоиден артрит и подагра, менюто може да бъде важна част от общия контрол на симптомите.

Това е особено ясно при подаграта. Фондацията за артрит посочва, че алкохолът, някои меса, част от морските дарове, сладките напитки, десертите и продуктите с високо съдържание на фруктоза могат да повишат риска от пристъпи при хора с подагра.

Именно затова специалистите не говорят за чудодейна забрана, а за намаляване на храните, които поддържат възпаление. Целта не е човек да живее в постоянна диетична тревога, а да види кои продукти най-често влошават състоянието му и да ги ограничи разумно.

Ултрапреработените храни са първият враг

Първата група са ултрапреработените храни и напитки - газирани питиета, пакетирани сладкиши, бисквити, готови закуски, чипсове, бонбони и продукти с много добавена захар. „Изследванията показват, че ултрапреработените храни могат да увеличат болката в ставите и възпалението при артрит. Те обикновено са с високо съдържание на рафинирани въглехидрати, нездравословни мазнини, добавена захар и изкуствени добавки - всички те предизвикват възпаление в тялото“, казва д-р Контрерас.

Проблемът не е само в калориите. Добавената захар и рафинираните въглехидрати могат да поддържат възпалителна реакция, а при хора с ревматоиден артрит това често се свързва с повече болка и скованост. Проучване сред пациенти с ревматоиден артрит показва, че подсладените газирани напитки и десертите са сред храните, които най-често се съобщават като влошаващи симптомите.

Месните деликатеси не са безобидни

Втората група са сушените и преработените меса - бекон, колбаси, кренвирши, шунка и подобни продукти. Според д-р Райт те могат да влошат както ревматоидния артрит, така и подаграта. Причината е, че тези храни често съдържат консерванти, сол, наситени мазнини и съединения, които се свързват с възпалителни процеси.

Тук ефектът невинаги се усеща веднага. Човек може да не получи болка в ставите няколко часа след порция бекон или колбас, но дългогодишно хранене с много преработено месо може да поддържа възпалителен фон. При подагра някои меса са проблем и заради съдържанието на пурини, които могат да повишат пикочната киселина и да провокират пристъпи. Фондацията за артрит специално посочва бекона, някои меса и органните меса сред продуктите, които хората с подагра трябва да ограничават.

Пърженото усилва възпалението

Третата група са пържените храни. Пържени картофи, пържено пиле, лучени кръгчета и други храни, приготвени в много мазнина, могат да влошат симптомите при хора с възпалителни ставни заболявания. Причината е в използваните мазнини, високата температура на обработка и често допълнителното съдържание на сол, панировка и рафинирани въглехидрати.

Особено лоша репутация имат трансмазнините. Те се смятат за едни от най-неблагоприятните мазнини за организма и могат да подхранват възпалителни процеси. Ако пърженото присъства редовно в менюто, по-добра стъпка е храната да се пече, задушава или приготвя с по-малко мазнина, вместо да се пържи дълбоко.

Глутенът не е виновен при всички

Глутенът е по-особен случай. Често се твърди, че изключването му помага при болки в ставите, но лекарите правят важно уточнение. При хора с цьолиакия или чувствителност към глутен такава промяна наистина може да облекчи оплакванията. При хора без такава чувствителност обаче ефектът не е сигурен.

„Някои хора са чувствителни към глутен дори без цьолиакия“, казва д-р Райт. Затова тя препоръчва пробен период без глутен за около три месеца, но с ясна цел - да се види дали има реална промяна. Ако няма разлика, глутенът може да бъде върнат в менюто, вместо човек да се подлага на излишни ограничения.

Алкохолът изсушава и възпалява

Петата рискова група е алкохолът. Д-р Соня Мехта, ревматолог в „Интермаунтин Хелт“ в Лас Вегас, обяснява, че той може да влоши възпалителния артрит по няколко начина. При разграждането му се образуват възпалителни съединения, а това може да засили симптомите.

По думите й алкохолът влияе и на чревната микрофлора като намалява производството на противовъзпалителни бактерии и увеличава провъзпалителните. Този дисбаланс може да бъде важен при ревматоиден артрит. Освен това алкохолът отслабва имунната система, прави организма по-уязвим към токсини и допринася за дехидратация.

Д-р Контрерас допълва още един практичен детайл: обезводняването може да намали производството на синовиална течност, която „омекотява“ ставите. При подагра алкохолът е особено проблемен, като Фондацията за артрит поставя бирата и концентратите сред напитките, които е добре да се избягват.

Какво да сложим на масата вместо тях

И тримата лекари са единодушни, че най-добрият избор при артрит е противовъзпалителното хранене. „Това включва храни, които обикновено вече смятаме за здравословни: листни зелени зеленчуци, ядки, мазни риби като сьомга, скумрия, риба тон и сардини, които съдържат омега-3 мастни киселини с противовъзпалителни свойства, и плодове, особено горски плодове и портокали, които са с високо съдържание на антиоксиданти“, казва д-р Мехта.

Д-р Мехта и д-р Райт посочват средиземноморската диета като най-лесния модел за такова хранене. Тя набляга на пълнозърнести храни, зеленчуци, плодове, риба, ядки, зехтин и по-малко месо и преработени продукти. Преглед на научни данни, публикуван в „ПъбМед“, отчита благоприятни ефекти на средиземноморското хранене при хора с ревматоиден артрит - включително намаляване на болката и подобряване на физическата функция, макар доказателствата да не означават, че диетата може да замени лечението.

„Средиземноморската диета набляга на пълнозърнестите храни, зеленчуците, рибата и други непреработени храни, като свежда до минимум месото и преработените храни. Този подход изглежда е универсално полезен за хора с болки в ставите“, отбелязва д-р Райт.

Най-важното е промяната да бъде реалистична. Не е нужно човек да обърне менюто си за един ден, но може да започне с по-малко газирани напитки, сладкиши, колбаси, пържено и алкохол. Ако болката, сковаността или подуването продължават, прегледът при лекар е задължителен - защото ставите не се лекуват само с диета, но често първият сигнал за промяна идва именно от чинията.