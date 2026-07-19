Изненада от министъра на културата. Къде отиде в неделя?

Министърът на културата Евтим Милошев показа отлична спортна форма. В неделя той и съпругата му Христина направиха планински преход и се похвалиха за това във фейсбук. Ето какво написа министър Милошев в мрежата:

Издръжливостта не е поза, а усилие. Важи и за сградите, и за хората. Някога спирката “Бай Кръстьо” изглеждаше другояче. Някога това разстояние изминавах за 47 минути, а днес - за малко повече от час. За всичко е нужна грижа - с мисъл и постоянство. Христина видимо е по-добрият пример.

Благодаря на треньора ми Евгени Йорданов - Вуйчето, който някога ми преподаваше не само спорт, но и философия за живота.