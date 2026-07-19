Мелания Тръмп засенчи футбола. Първата дама прикова погледите на Мондиала

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп се превърна в централна фигура по време на грандиозния финал на Световното първенство по футбол в Ню Джърси. Изключително рядката ѝ поява на подобен род мащабни спортни събития веднага прикова вниманието на медиите и фотографите на стадион „МетЛайф“ (официално регистриран за турнира като стадион „Ню Йорк Ню Джърси“). Докато милиони зрители пред екраните очакваха сблъсъка между титаните Аржентина и Испания, модната критика и присъстващите над 80 000 фенове бяха пленени от безупречното излъчване на г-жа Тръмп.

Дипломация чрез мода

56-годишната Мелания Тръмп демонстрира изтънчен дипломатически тактизъм чрез избора си на облекло за неделния финал. Тъй като е родом от Европа, но представлява домакините от САЩ, тя изпрати ясно и напълно неутрално послание към двата финалиста. Първата дама заложи на патриотичен шик, съчетавайки изчистен бял панталон и бяла риза с бежово яке, отличаващо се с червено-бяло-синя яка – дискретен преклон към американския трибагреник.

Плътно до нея в ложите беше нейният син Барън Тръмп, който показа поразителна прилика с баща си, залагайки на официален тъмен костюм, съчетан с емблематичната за президента Доналд Тръмп червена вратовръзка.

В епицентъра на световния елит

Официалната ложа на стадиона се превърна в събирателна точка за лидерите на глобалната политика и спорт. Телевизионните камери уловиха семейство Тръмп в компанията на президента на Мексико Клаудия Шейнбаум, канадския премиер Марк Карни и първия човек във ФИФА Джани Инфантино. Преди първия съдийски сигнал Тръмп бурно помаха на екзалтираната публика, докато стадионът слушаше хипнотизиращото изпълнение на американския химн от страна на Дженифър Хъдсън.

Президентът Тръмп взе и директно участие в кулминацията на вечерта. По предварителна уговорка с Джани Инфантино, американският държавен глава слезе лично на терена, за да връчи златния трофей на капитана на отбора победител. От Белия дом определиха финала като абсолютен връх на „най-гледаното, най-сигурното и най-успешното Световно първенство в американската история“.

Блясък и холивудска драма за закриването

Освен с футболни страсти, финалът в Ню Джърси ще остане в историята и със своята безпрецедентна шоу програма. Церемонията по закриването предложи изпълнение на британската поп звезда Роби Уилямс и вдъхновяваща реч за единството на нациите, изнесена от холивудската легенда Том Круз. Самият трофей бе изнесен на терена в специален куфар на марката Louis Vuitton от испанската тенис сензация Карлос Алкарас и легендарния аржентински шампион от 1978 г. Марио Кемпес.

Въпреки огромния залог на терена между Лео Меси и младия испански феномен Ламин Ямал, за светските хроникьори голямата звезда на вечерта остана Мелания Тръмп, която триумфира със своя изискан стил.

