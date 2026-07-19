Камата пак взриви САЩ

Най-великият български футболист за всички времена Христо Стоичков отново се оказа в епицентъра на световното футболно внимание. Часове преди грандиозния финал на Световното първенство по футбол, Камата предизвика фурор в социалните мрежи и сред акредитираните медии на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Носителят на „Златната топка“ се появи в компанията на още две от най-големите легенди в историята на великата игра, демонстрирайки огромното уважение, с което се ползва сред футболния елит.

Мисия в Северна Америка

По време на целия шампионат в САЩ, Канада и Мексико, Стоичков имаше ключова роля като официален посланик на ФИФА и водещ анализатор за мексиканския гигант „Унивисион“. Неговото присъствие на американска земя върна спомените за лудото американско лято през 1994 година, когато българинът стана голмайстор на Мондиала на същите тези стадиони. Днес, десетилетия по-късно, авторитетът му сред ръководните фактори на световния футбол остава непокътнат.

Признание от ФИФА и колегите

Ексклузивният кадър от ложите на „МетЛайф“, на който Стоичков позира усмихнат със своите колеги по съдба и величие, бързо събра десетки хиляди лайкове и коментари от фенове по целия свят. Присъствието му редом до най-влиятелните фигури в спорта за пореден път доказа, че Камата е най-разпознаваемата българска марка в чужбина.

Световната футболна централа не пропуска възможност да уважи българина, който по време на целия форум беше сред най-търсените събеседници за коментари, прогнози и интервюта от водещите световни телевизии.