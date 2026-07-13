Искат Аржентина аут от Мондиал 2026: Онлайн петиция обвинява ФИФА в пристрастие

Необичайна онлайн кампания срещу националния отбор на Аржентина предизвика оживени реакции сред футболните фенове. В интернет се разпространява петиция с искане световните шампиони да бъдат извадени от Световното първенство през 2026 г., като организаторите обвиняват ФИФА и съдиите в системно фаворизиране на „албиселесте“.

Авторите на инициативата твърдят, че Аржентина се ползва с привилегировано отношение от страна на съдийските бригади и футболните власти. Като аргумент те посочват няколко спорни ситуации от последните мачове на отбора срещу Египет и Швейцария, които според тях са повлияли върху крайния резултат.

Въпреки широкото разпространение на петицията, няма данни ФИФА да я разглежда официално, нито съществува процедура, по която национален отбор може да бъде дисквалифициран от Световно първенство само заради обществена подписка.

Аржентина продължава подготовката си за четвъртфиналния сблъсък с Англия, който ще се играе на 15 юли от 22:00 часа българско време.

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