Изненада! Божинов се завръща в Левски

Шампионът Левски привлече в редиците на "Левски ТВ" бившия си нападател и настоящ телевизионен анализатор Валери Божинов. Той ще бъде специален гост на разширеното "Мачдей студио" на ПФК Левски, което от новия сезон ще продължава над три часа.

Първият ефир на Божинов, който вкара 14 гола за "сините" в различни периоди, е преди мача от Шампионската лига с Борац (Баня Лука) във вторник.

"Гледали сте го на терена. Слушали сте го в студиото. Скандирали сте името му, сигурни сме. Но дали сте го чували да коментира футболна среща? Надали.

"Представяме ви най-новия проект на ЛевскиТВ – нашето значително разширено Мачдей студио. А една от основните фигури в него ще бъде не кой да е, а Валери Божинов. Той ще бъде специалният гост-коментатор на "сините" двубои.

"Това обаче не е всичко. Очакват ви близо четири часа най-левскарско съдържание на всеки домакински мач. Ексклузивни интервюта с футболисти и треньори преди и след срещата, включвания с фенове пред Сектор "А", атмосферата около и на стадиона. С две думи – ще ви дадем поглед отвътре в "синята" кухня, какъвто не сте имали никога досега.

"Започваме още във вторник. Очаквайте ни на живо във Facebook и YouTube от 19:30 часа, а след това се насладете на живия коментар на Валери Божинов от срещата, както и на много атмосфера от трибуните.

Този проект е най-вече за хората, които няма да могат да бъдат на стадиона. Защото знаем, че всички вие обичате Левски еднакво силно, независимо в коя точка на света се намирате", съобщават от ПФК Левски.

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