Аржентина оцеля в червена буря! Алварес взриви Швейцария в продълженията

Аржентина продължава защитата на световната си титла след победа с 3:1 над Швейцария след продължения в Канзас Сити. Алексис Мак Алистър откри след подаване на Лионел Меси, Дан Ндой изравни, а червеният картон на Бреел Емболо остави швейцарците с десет души още в 72-ата минута. Хулиан Алварес разкъса съпротивата им с изумителен гол в 112-ата минута, а Лаутаро Мартинес сложи точката при контраатака в добавеното време.

На полуфинала световните шампиони ще се изправят срещу Англия в Атланта.

Удар още в десетата минута

Лионел Скалони остави същия титулярен състав, който измъкна драматичната победа с 3:2 срещу Египет. Меси и Алварес поведоха атаката, а в средата застанаха Родриго де Пол, Енцо Фернандес, Леандро Паредес и Мак Алистър. Швейцарците започнаха без контузения си голмайстор Йохан Манзамби, но с амбицията да стигнат до първи полуфинал в историята си.

Аржентина не чака дълго, за да нанесе първия удар. В десетата минута Меси изпълни корнер, а Мак Алистър се извиси и с глава прати топката зад Грегор Кобел - 1:0.

Началото изглеждаше като предупреждение за тежка вечер, но Швейцария не се разпадна. Отборът на Мурат Якин затвори пространствата, издържа на натиска и постепенно започна да изнася играта по-далеч от собствената си врата.

Швейцария отказа да се предаде

Световните шампиони контролираха топката, но не успяха да нанесат втория удар. Кобел запази спокойствие, защитата пред него се движеше компактно, а Гранит Джака непрекъснато подреждаше съотборниците си.

Аржентина търсеше Меси между линиите, но швейцарците не му оставяха свободно пространство. Всяко негово докосване събираше двама или трима защитници, а Алварес оставаше изолиран между централните бранители.

Търпението на Швейцария беше възнаградено в 67-ата минута. Рикардо Родригес намери Дан Ндой, който стреля от малък ъгъл и преодоля Емилиано Мартинес - 1:1. След 72 години чакане за световен четвъртфинал алпийците вече виждаха историческия полуфинал съвсем близо.

Един картон промени всичко

Само няколко минути след изравнителния гол мачът беше разтърсен от ситуация, която ще продължи да предизвиква спорове. Емболо падна при сблъсък с Паредес, а португалският съдия Жоао Пинейро първоначално показа жълт картон на аржентинеца.

Намесата на ВАР преобърна решението. Повторенията показаха, че Емболо е започнал да пада преди съприкосновението и арбитърът отмени картона на Паредес. Вместо това санкцията беше прехвърлена на швейцарския нападател за симулация.

Тъй като Емболо вече имаше предупреждение, последва червен картон. Нападателят напусна терена разплакан, а Швейцария остана с десет души точно когато изглеждаше, че е обърнала емоцията на мача. Случаят беше разгледан по протокола за „сгрешена самоличност“, който позволява на ВАР да се намеси, когато картонът е показан на неправилния футболист.

Кобел издигна швейцарска стена

Аржентина веднага натисна, но срещу себе си намери отбор, готов да брани мечтата си с последни сили. Якин подреди петима защитници, затвори центъра и остави футболистите си да се борят за всяка топка.

Меси беше близо до победния гол във втората минута на добавеното време, но ударът му премина покрай десния стълб. В последните секунди Лисандро Мартинес засече корнер на аржентинския капитан, ала Кобел отново спаси.

Швейцарците издържаха деветте добавени минути и принудиха световния шампион да влезе в продължения. Това беше вторият пореден мач, в който тимът им трябваше да играе 120 минути след нулевото равенство и победата с дузпи срещу Колумбия.

Меси блъскаше по заключената врата

Аржентина обсади наказателното поле още от първата минута на продълженията. Тиаго Алмада стреля два пъти, Кристиан Ромеро прати удар с глава встрани, а Меси опита и от пряк свободен удар.

Швейцарската стена обаче не падаше. Кобел спираше всичко, което стигаше до него, а останалите десетима в червено се хвърляха пред ударите и бавеха неизбежното. Дори с човек по-малко тимът на Якин оцеля през първите 15 минути на продълженията.

Меси продължаваше да търси пролуката, но всеки негов опит да навлезе към центъра се разбиваше в море от швейцарски фланелки. В 111-ата минута той стреля отдалеч, а Кобел отново улови. Минута по-късно вратарят отрази още един негов опит.

Алварес счупи ключалката

В 112-ата минута Аржентина най-после намери изход от лабиринта. Влезлият само две минути по-рано Хосе Мануел Лопес подаде към Алварес вляво от наказателното поле.

Нападателят направи няколко крачки, нагласи топката на десния си крак и изстреля великолепна парабола към далечния горен ъгъл. Кобел този път можеше само да проследи полета ѝ - 2:1.

Това беше първият гол на Алварес на първенството и най-важният възможен момент да сложи край на чакането. Аржентинските трибуни изригнаха, футболистите се хвърлиха един върху друг, а швейцарците рухнаха след повече от 40 минути героична съпротива с човек по-малко.

Лаутаро сложи жестокия край

Швейцария намери сили за последен щурм. Джака изпълни опасен свободен удар, а Емилиано Мартинес трябваше да се намесва в 116-ата минута, за да запази преднината.

Алпийците се хвърлиха напред и оставиха пространства. В първата минута на добавеното време Аржентина организира светкавична контраатака, а Лаутаро Мартинес я завърши за 3:1.

Резултатът изглежда категоричен, но не разказва цялата истина. Швейцария държа световния шампион на ръба до 112-ата минута, преживя спорно изгонване и беше на крачка от дузпите.

Меси срещу Англия

Меси остана без гол, но неговият корнер донесе първото попадение, а почти всички опасни атаки на Аржентина минаваха през него. На 39 години капитанът е само на две победи от втора поредна световна титла.

Следва Англия - съперник, с когото аржентинците делят една от най-яростните истории в световния футбол. „Трите лъва“ също трябваше да минат през продължения, за да отстранят Норвегия с 2:1. Полуфиналът в Атланта обещава сблъсък на звезди, история и стари рани, които никога не са зараснали напълно.

Швейцария напуска турнира със счупена мечта, но и с високо вдигната глава. За първи път от 1954 г. тя стигна до осемте най-добри и принуди световния шампион да премине през истински ад. Аржентина оцеля отново, но срещу Англия ще трябва да покаже повече от воля, късна магия и още един спасителен удар.

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