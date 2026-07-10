Мбапе разсея големия страх. Франция вече гледа към финала

Франция отпразнува третия си пореден полуфинал на световно първенство, но Дидие Дешан и Килиан Мбапе веднага насочиха поглед към следващата битка. Селекционерът определи победата с 2:0 над Мароко като закономерна, въпреки пропуснатите положения и дузпата на капитана. Мбапе пък успокои французите, че болката в десния му глезен не е сериозна и очаква да бъде готов за полуфинала. Нападателят има осем гола на Мондиал 2026 и остава голямата движеща сила на отбора.

Дешан: Показахме нашата сила

Френският селекционер не скри задоволството си от представянето срещу Мароко, но подчерта, че пътят до последните четири изобщо не е бил лек. „Класирането ни е логично на фона на това, което показахме, но не беше лесно да стигнем дотук. Пропуснахме положения, пропуснахме и дузпа, но показахме нашата сила“, каза Дешан веднага след срещата.

Франция контролираше по-голямата част от четвъртфинала, но трябваше да чака до второто полувреме, за да пречупи съперника. Мбапе откри резултата час след началото, а Усман Дембеле нанесе втория удар само шест минути по-късно. „Петлите“ запазиха суха мрежа и в третия си мач от елиминациите.

Малка болка, голяма тревога

Единственото притеснение за французите се появи малко преди края, когато Мбапе напусна терена и постави лед върху десния си глезен. Дешан обаче даде оптимистична прогноза за състоянието на капитана.

„Килиан Мбапе има малка болка в глезена. Имаше лек крамп, но мисля, че ще го вдигнем за следващата фаза. Всички играчи трябва да бъдат готови за всеки мач“, заяви селекционерът.

Самият нападател също разсея съмненията, че участието му в полуфинала е под въпрос. „Добре съм, имам лека болка в десния глезен. Винаги съм смятал, че играчите на терена трябва да са на сто процента, затова и излязох“, обясни Мбапе.

Капитанът не позволява отпускане

Звездата на Реал Мадрид преживя противоречив мач - пропусна дузпа през първата част, но след почивката отбеляза гола, който отвори пътя към победата. Вместо да говори за личната си статистика, Мбапе предупреди, че истинските изпитания тепърва предстоят.

„Няма как да се отпуснем. Знаем, че трябва да сме на предела на възможностите, за да постигнем всичко, което хората искат от нас. Всеки следващ мач е все по-труден“, каза той.

Мбапе отдели внимание и на капитана на Мароко Ашраф Хакими, с когото го свързва близко приятелство. „Ашраф Хакими е мой много близък приятел и ще отида да го успокоя след мача. Той е мой приятел, но на терена всеки иска да се представи по най-добрия начин за отбора си“, добави френският голмайстор.

„Искаме да радваме французите“

За Дешан поредният полуфинал има стойност не само като спортно постижение. Селекционерът постави акцент върху емоцията, която националният отбор носи на хората във Франция.

„Футболът има магията да обединява. Той е създаден за емоции. Знаем, че нашите фенове са много страстни и ние искаме да ги направим щастливи. Тук сме, за да вървим напред и да радваме французите“, заяви той.

Дешан вече изведе Франция до световната титла през 2018 г. и до финала през 2022 г., загубен от Аржентина след изпълнение на дузпи. Сега „петлите“ са на полуфинал за трети пореден Мондиал - постижение, до което в историята са стигали само Германия и Бразилия.

Полуфиналът вече не е достатъчен

„Отново сме на полуфинал, искаме да стигнем възможно най-далеч“, обяви Дешан. Това изречение ясно показва промяната във френските очаквания - мястото сред първите четири вече се приема като задължителна спирка, а не като крайна цел.

Франция носи увереността на отбор, който познава решаващите мачове, но и тежестта на огромните очаквания. Мбапе отново показа, че може да се изправи след пропуск и да реши двубоя, а Дешан запази хладнокръвието на човек, който вече е минавал по този път. За „петлите“ полуфиналът е повод за радост, но истинският празник може да започне само след още две победи.

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