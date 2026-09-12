Мбапе разсея големия страх. Франция вече гледа към финала
Капитанът увери, че е добре след принудителната смяна, но предупреди отбора да не допуска никакво отпускане
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Капитанът увери, че е добре след принудителната смяна, но предупреди отбора да не допуска никакво отпускане
Монако обяви това лято подписването на двугодишен договор с 32-годишния Погба
Националният селекционер на Франция Дидие Дешан ще проведе разговор с Килиан Мбапе
Селекционерът на националния отбор на Франция обяви листата си с футболисти
Еманюел Макрон обяви, че е помолил специалиста да остане начело на националния отбор
Не трябва да се притеснява за поста си
Видео от мача - ТУК! Акценти от живото предаване - ТУК! Португалия е новият европейски шампион! Страната спечели първата си титла с драматична поб...
Гледай ТУК и ТУК: според това кои коментатори предпочитате - на БНТ1, или на Нова **************************** ПОРТУГАЛИЯ Е НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИО...
Макар и заплашен със съд, Ерик Кантона не си затваря устата. След като беше предупреден, че може да му бъде потърсена отговорност за расистките изказв...
Подготовката на Франция за Евро 2016 ще върви паралелно със съдебен процес. Селекционерът на петлите Дидие Дешан заяви, че ще съди Ерик Кантона за обв...
Френският селекционер Дидие Дешан изненада всички в страната с избора си за локация на първия лагер преди старта на европейското, но вече си спечели л...
"Петлите" започват атаката на титлата на стадион за ръгби Решението на селекционера на Франция Дидие Дешан да заведе отбора на лагер край родния си г...
Гаджето на Насри оплю селекционера Дидие Дешан след загубата от Германия. Секунди след последния съдийски сигнал Анара Атанес пусна в "Туитър" съобщен...