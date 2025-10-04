Скандален футболист се завръща във френския национален отбор

Треньорът на френския национален отбор Дидие Дешан коментира

евентуалното завръщане на халфа на Монако Пол Погба в състава на „петлите“.

„Той е все по-близо до това да стане отново футболист. Що се отнася до националния отбор, не се съмнявам, че иска да се завърне- това е неговата цел. Но първо трябва да премине през няколко етапа. Първият е да играе за Монако. Надявам се да успее.

Това ще бъде важна стъпка за него и голяма радост.

А после ще видим. Ако кажа „да“ сега, всички ще си помислят, че той вече се завръща. Ако кажа „не“, ще си помислят, че съм глупак. Така че най-добрият вариант е да му пожелаем успех на първия етап“, цитира Goal.com думите на Дешан.

Монако обяви това лято подписването на двугодишен договор с 32-годишния Погба,

който изтърпя наказание за употреба на допинг. Полузащитникът за последно се появи на терена в официален мач през септември 2023 година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com