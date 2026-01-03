Стоичков потъна в скръб заради Пената!

Христо Стоичков потъна в скръб след ужасната новина за кончината на Димитър Пенев.

"Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен!", написа тъгуващият Стоичков в социалните мрежи.

От Българския футболен съюз също отправиха послание в социалните мрежи по повод новината за кончината на легендата Димитър Пенев.

"Изключително тъжен ден за българския футбол - напусна ни треньор номер едно на България за ХХ в., легендарният Димитър Пенев.

През юли Стратега, извел България до най-големия й успех във футболната история - четвъртото място в САЩ'94, отпразнува своя 80-годишен юбилей.

Димитър Пенев е роден на 12 юли 1945 г. в софийското село Мировяне. Започва футболния си път в Локомотив София, където записва 35 мача и 1 гол в периода 1959-64 г.

След това преминава в ЦСКА, където до 1977 г. взима участие в 329 двубоя и отбелязва 24 попадения.

Става шампион на България цели 8 пъти - един с Локомотив София през 1964 г. и 7 пъти с ЦСКА - 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976.

Носител на Купата на Съветската армия с ЦСКА през 1965, 1969, 1972, 1973, 1974.

Два пъти е избиран за най-добър футболист на България през 1967 и 1971 година.

За националния отбор има 90 срещи и 2 гола.

Участник на Световните първенства през 1966 г., 1970 г., 1974 г.

С треньорската му кариера са свързани някои от най-значимите постижения във футболната ни история на клубно и национално ниво. Като асистент в ЦСКА (1979-83) взима участие в елиминирането на действащите европейски шампиони Нотингам Форест и Ливърпул и класирането на полуфинал за КЕШ (1982), а след това като старши треньор с "армейците" стига до полуфинал в турнира за КНК (1989).

По-късно извежда националния отбор до бронзовите медали на Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Той води националния тим и на първото му участие на Европейско първенство по футбол през 1996 г. в Англия.

Бил е начело на отборите на Димитровград, Спартак Варна, ЦСКА, Лионинг и Ал Насър.

Обявен е за треньор №1 на ХХ век на България. Награден с орден "Стара Планина" - първа степен. Почетен гражданин на София.

От името на цялата българска футболна общност изказваме най-искрените си съболезнования към близките и семейството на легендарния Димитър Пенев.

Почивай в мир, Старши!", гласи съобщението.

