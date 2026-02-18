Биатлонистките ни с историческо постижение в щафетата

Българският женски биатлон записа най-силното си представяне на Олимпийски игри от две десетилетия насам. Родният квартет завърши на престижната 12-а позиция в щафетата на 4х6 км по време на Игрите в Милано - Кортина, което е най-доброто постижение за страната ни от Торино 2006 г., когато завършихме осми.

България започна състезанието по феноменален начин. Лора Христова направи перфектен първи пост без нито една грешка в стрелбата и предаде щафетата трета. Веднага след нея Милена Тодорова демонстрира изключителна скорост по трасето и въпреки че използва четири допълнителни патрона, успя да изведе България до второто място, само на 0.7 секунди от лидера.

За съжаление, на трети пост Мария Здравкова не издържа на напрежението. Тя завъртя две наказателни обиколки при стрелбата си от положение "прав" и тимът ни загуби десет позиции. На последния пост Валентина Димитрова бе стабилна, като не допусна наказателен рунд и фиксира крайното 12-о място. За сравнение, в Пьончан 2018 бяхме 16-и, а в Пекин 2022 - 18-и.

Олимпийската титла отиде при Франция (Бенед, Жанмоно, Мишелон и Симон). По този начин французите постигнаха исторически успех, печелейки всички щафети на Олимпиадата - смесената, мъжката и женската. За тях това е първо злато при дамите от Албервил 1992 насам. Среброто завоюва Швеция, а бронзовите отличия останаха за тима на Норвегия.

