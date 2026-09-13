Биатлонистките ни с историческо постижение в щафетата
Най-силно представяне от 20 години насам
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Най-силно представяне от 20 години насам
Кое е най-доброто време на останалите играчи
Няма да има промени в графика
Ивет Горанова ще мери сили с топ атлетите на националния шампионат през уикенда в София
Най-голямата корпоративна щафета се провежда на територията на Бизнес Парк София, а през тази година и в Бургас, Пловдив и Варна
Над 200 деца, разпределени в 21 отбора участваха в лекоатлетическа щафета във Враца. Инициативата бе на местната управа по повод предстоящия Ден на бъ...
Женската щафета на България завърши на 14-о място в състезанието на 4 по 6 км от СК по биатлон в италианския зимен център Антхолц-Антерселва. Емилия Й...
ГЕРБ връща привилегиите на полицаите, АБВ иска 20 млн. за заетост, БСП атакува плоския данък Истинска щафета за ремонт на бюджета се очертава между п...
Полицаи от цялата страна ще направят своеобразна щафета за протеста си в петък и събота. Недоволните от идеите за пенсионна и административна реформа...
Симона Димитрова събра очите на обиколката на БНР И сме по-красиви, и сме по-бързи! "Стандарт" завоюва второ място в щафетата на БНР. "Обиколката на...
Байкал. Проведе се поредният любопитен етап от похода на Олимпийския огън към Сочи, където догодина ще се проведат Олимпийските игри. Този път огънят...
Москва. Факелът на олимпийския огън изненадващо угасна в ръцете на един от участниците по време на щафетата край Кремъл. В момента на изгасване факе...
Москва. Последните минути на 14-ото световно първенство по лека атлетика в Москва бе белязано с дисквалификация на женската щафета на Франция на 4 х 1...