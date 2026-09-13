Всичко за Щафета

Следете всички новини, анализи и коментари за Щафета. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Общество Моят град
Щафета за ремонт на Бюджета

Щафета за ремонт на Бюджета

ГЕРБ връща привилегиите на полицаите, АБВ иска 20 млн. за заетост, БСП атакува плоския данък Истинска щафета за ремонт на бюджета се очертава между п...

23 ноември | 7:00
0 коментара
10825
Полицаи с щафета за протеста

Полицаи с щафета за протеста

Полицаи от цялата страна ще направят своеобразна щафета за протеста си в петък и събота. Недоволните от идеите за пенсионна и административна реформа...

09 юни | 22:15
0 коментара
8970