Историческа 10-та олимпийска титла за спортен феномен!

Норвежката легенда Йоханес Хьофслот Клаебо официално затвърди статута си на най-великия олимпиец в историята на Зимните игри.

29-годишният ски-бегач спечели своето рекордно 10-о олимпийско злато, след като Норвегия защити титлата си в отборния спринт в свободен стил на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Клаебо, в тандем с Ейнар Хедегард, донесе титлата за своята страна с време 18:28.98 минути. За него това е пето злато само от настоящите Игри, с което той изпревари сънародниците си Бьорн Дели, Марит Бьорген и Оле Айнар Бьорндален, останали с по 8 титли.

Норвежците водеха през по-голямата част от състезанието в Тезеро. В последната шеста обиколка Клаебо предприе мощна атака на финалното изкачване, което му осигури солидна преднина и възможност да намали темпото в последните метри под аплодисментите на публиката.

Сребърните медали отидоха при тима на САЩ (Бен Огдън и Гас Шумейкър), които останаха на 1.37 секунди зад победителите. Бронзът бе спечелен от домакините от Италия (Елиа Барп и Федерико Пелегрино) с изоставане от 3.31 секунди.

