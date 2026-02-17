ПСЖ триумфира на френското дерби в ШЛ

Монако загуби от Пари Сен Жермен с 2:3 във френското дерби от плейофния кръг в Шампионската лига.

Двубоят на стадион "Луи II" стартира с попадение на Фоларин Балогун още в 1-вата минута. Четвърт час по-късно нападателят на "монегаските" се разписа отново. В средата на полувремето Витиня пропусна дузпа за ПСЖ, а влезлият като резерва Дезире Дуе намали след пас на Брадли Баркола. Малко преди почивката Ашраф Хакими изравни. В средата на втората част Дуе беше точен отново за пълния обрат.

ПСЖ е актуалният носител на трофея, но не успя да се класира директно за 1/8-финалите и ще трябва да преодолее "монегаските", ако иска да продължи защитата на титлата си. Парижани със сигурност ще има едно наум, защото през настоящия сезон вече загубиха визитата си на Монако в Лига 1 с 0:1.

В основната фаза на турнира Монако завърши на 21-ва позиция и хвана "последния влак" за директните елиминации. В 8-ия кръг отборът на Себастиен Поконьоли направи нулево равенство с Ювентус, което се оказа достатъчно, за да попадне в топ 24.

ПСЖ финишира първия етап от надпреварата на 11-то място, след като в последните си два мача загуби визитата си на Спортинг (Лисабон) с 1:2 и стигна само до 1:1 срещу Нюкасъл на "Парк де Пренс".

